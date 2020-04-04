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綠金商機熱 營養師、消基會告訴你這樣「健康吃」

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

「綠金商機」發威，以健康為訴求的餐食產品，愈來愈受到消費者青睞，消基會提醒消費者，在趨之若鶩的同時，更要停看聽，格外留意產品標示內容的相關資訊是否完整詳實。同時，營養師張宜臻也發現，許多人選購健康食物時，因為健康概念不足，反而可能會出現攝取過量，或者忽略了本身疾病應注意不同的飲食注意事項，有些健康食物甚至應該是需要避免的，若沒留心，反而可能會適得其反。

消基會秘書長吳榮達表示，近年來國人健康意識高漲，又加上新冠肺炎衝擊全球各國，以健康為訴求的相關產品也成消費市場主流，尤其餐食更是消費者的必需品，近來也成為廠商重點的行銷主力，但民眾在選購特別以健康為訴求的相關餐食時，一定要格外留意產品的「標示內容」，包括產品成分、廠商來源、生產日期與有效期限等資訊都要很清楚透明，對消費者的服務要周到，且不能利用疫情狀況，以不合理的價格販售。

張宜臻發現，許多人選購健康食物時，因為健康概念不足，會有攝取過量的熱量，像是在大眾認知中較為健康的食物如優格、牛奶、水果，攝取超過自己的應食用量，都是額外的熱量負擔，會有變胖風險。

此外，也有疾病風險增加的可能，張宜臻指出，不同疾病需要注意不同的飲食注意事項，像是糖尿病需要控制醣類與醣的攝取份量，若是無限制地食用水果、牛奶等也會影響疾病控制狀況。

張宜臻提醒，現在標榜健康的食物越來越多，但是「只吃」標榜健康的食物，可不一定代表就吃進了健康，更要把握正確的營養飲食概念，才有辦法真正吃得健康。

張宜臻指出，健康食物有的富含蛋白質或是醣類，甚至是脂肪等其他營養素，國人應對照自己的目標，以及身體健康情形，選擇對的營養成分食物。

消基會

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