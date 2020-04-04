連鎖餐飲業者 棋盤格式帶位

新冠肺炎疫情持續延燒，配合中央疫情指揮中心訂定的社交距離原則，各大連鎖餐飲業者配合政策，多以梅花座或棋盤格式帶位法因應，排隊也距離1公尺以上，讓連假期間出現疫情期難得的「排隊潮」。業者表示，這樣的帶位法，餐廳座位數約減三到五成。

「社交距離」上路，餐飲業者全力配合，知名的一蘭拉麵、添好運、了凡、鼎泰豐、欣葉集團、王品集團等都採取「座位間隔」落實防疫。添好運採用「棋盤格式」，業者表示，連假確實有排隊潮，每人排隊間隔 1公尺，隊伍長約50公尺，「消費者多能理解接受」；了凡自由入座，業者會在間隔桌上打X，輔以文宣說明。

以王品集團來說，原本就採行「隔桌帶客」，集團旗下280家餐廳最近把桌距拉大，確保安全距離。

鼎泰豐除了帶位時盡量將不同組客人之間，空出座位做間隔，在排隊動線上，也貼出指示必須距離1公尺以上，減少染疫的風險。