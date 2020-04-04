聽新聞
test
0:00 / 0:00
連鎖餐飲業者 棋盤格式帶位
新冠肺炎疫情持續延燒，配合中央疫情指揮中心訂定的社交距離原則，各大連鎖餐飲業者配合政策，多以梅花座或棋盤格式帶位法因應，排隊也距離1公尺以上，讓連假期間出現疫情期難得的「排隊潮」。業者表示，這樣的帶位法，餐廳座位數約減三到五成。
「社交距離」上路，餐飲業者全力配合，知名的一蘭拉麵、添好運、了凡、鼎泰豐、欣葉集團、王品集團等都採取「座位間隔」落實防疫。添好運採用「棋盤格式」，業者表示，連假確實有排隊潮，每人排隊間隔 1公尺，隊伍長約50公尺，「消費者多能理解接受」；了凡自由入座，業者會在間隔桌上打X，輔以文宣說明。
以王品集團來說，原本就採行「隔桌帶客」，集團旗下280家餐廳最近把桌距拉大，確保安全距離。
鼎泰豐除了帶位時盡量將不同組客人之間，空出座位做間隔，在排隊動線上，也貼出指示必須距離1公尺以上，減少染疫的風險。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言