連假防疫 量販百貨出招

清明連假，量販、百貨業者防疫再出招。量販店龍頭家樂福美食街大動作改造，座位數減少四分之一，保持「社交距離」；生鮮區易重複拿取放回的蔬果商品區，提供一次性衛生手套。百貨方面，百貨餐廳多採取梅花座或「跳桌帶位」，為了隔絕飛沫，部分百貨也在美食街座位的設立透明隔板。

家樂福表示，清明連續假期期間，美食街餐桌拉大各間隔1.5公尺，連接式座位則每1.5公尺一個間隔界線。另外，全台生鮮區易重複拿取放回的蔬果商品區提供一次性衛生手套，包含手推車、冷凍冷藏櫃、熟食櫃等門把與窗面，則採機動性消毒擦拭，避免間接感染。

愛買則提到，目前座位數量沒有變動，不過餐桌加強清潔，原本每兩小時清潔一次，現在客人一離席就清潔。

百貨業同樣謹慎防疫，業者在用餐環境大多都已採梅花座形式。龍頭新光三越表示，除美食街採類似梅花座形式，餐廳服務生也會幫客人拉開座位距離；SOGO餐廳服務生帶位時同樣也注意間隔，且今年4月中之前，美食街將設透明壓克力隔板。遠百餐廳美食街及影城已採取梅花座，也規劃設置防疫隔板，至於超市排隊動線也以室內安全距離1.5公尺排隊動線標示做區隔。

美食街已「超前部署」的百貨，還有環球購物中心，板橋車站店今年3月初為首家百貨美食街裝設透明壓克力隔板，避免飛沫接觸；京站也於B3美食街，將原先上百位的四人用餐區都裝設透明隔板。

微風信義和微風南山各館高樓層餐廳等採「跳桌帶位」，讓消費者之間維持用餐的一定距離，或如新葡苑四十六將店內更將部分桌椅減少50%，拉寬桌距。