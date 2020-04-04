運動彩券網路下注前...留意五點

網路下注運動彩券時，究竟要注意哪些事情，才能投得順利、贏得開心，台灣運動彩券公司表示，抓住下面這幾個重點，應該就可以如魚得水。

超級重要的第一點，網路投注完成後就無法作廢。透過網路投注，消費者選好賽事跟玩法後，會有請消費者再次確認的頁面，一旦確認後，交易就無法撤銷或撤回。

也就是說，網路投注後就無法作廢，因此提醒下注者，要給自己預留，確認投注內容的時間，萬一按錯投注內容，在交易成立前還有機會可以更改。

第二，自動兌獎。網路投注除了投注方便，另一個好處就是自動兌獎，賽事一經派彩後，只要一中獎，運彩公司會主動把扣除稅負後的獎金匯入會員帳戶，不用舟車勞頓就可以拿到獎金，還可順便規劃下一場投注。

第三，匯出獎金一定要自己的帳戶。自己的獎金自己領，因為實名制的關係，網路投注會員須年滿20歲且以個人名義申請，所以網路投注的中獎獎金，會匯到會員本人的銀行帳戶。

第四，網路投注一定要保持手機和網路的順暢。網路投注要在通訊良好且網路順暢的地方進行。因為投注後扣款前，運彩公司會傳送一次性交易驗證密碼（OTP）到手機，如果收訊不好，有可能會收不到OTP而無法交易。

第五，留意可投注的時間。運彩網路投注時間是周一到周五06:45到隔日的01:45，以及周末全天24小時，換句話說，每周只有周一到周五的凌晨1:46到6:44是非營業時段，這段時間不論是網路投注或是投注站都是休息中，當然也就無法投注。