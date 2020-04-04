運動彩券三玩法 新手快速入門

台灣運動彩券公司表示，依民眾線上投注習性來看，「大小」、「不讓分」及「讓分」這三種玩法，特別受到入門者青睞，因為簡單易懂，能夠快速上手，還經常盤踞最受網路投注會員歡迎的排行榜前五名。

運彩新手來入門，喜愛球類領進門。古人說：「知己知彼，百戰百勝」，剛入門的運動彩券網路投注會員，可先挑選自己喜愛的球類運動投注，透過平常看球賽的經驗，累積自身對球隊及球員的判斷能力。

網路下注新手可搭配台灣運彩網站「運動數據」專區的球隊對戰資料，比對一番，進而沙盤推演，再依運彩網站提供投注的項目玩法與賠率進行投注，更能掌握得分脈動，提前預約勝利。

運彩公司表示，「大小」、「不讓分」及「讓分」，最受網路新手喜愛。「大小」意指，猜兩隊總分大於或小於鎖定的大小值；「不讓分」則是，猜整場輸贏；「讓分」意指，猜整場讓分後的輸贏。

除了上述三種玩法，「單雙」也是運彩入門玩法之一。「單雙」投注有個小訣竅，以足球為例，比賽結果除了主勝、客勝外，還有和局。

一但出現和局，兩隊總得分一定就是「雙」數，所以足球比賽出現「雙」的機率相對高一些。不同球種由於特性不同，出現「單」、「雙」的機率也不太一樣，喜愛運動的朋友可以好好了解一番，增進投注的勝率。

行善從日常做起，買運彩也能回饋社會做公益。運動彩券每100元當中，有十元會成為政府的運動發展基金，用在發掘、培訓及照顧運動人才，協助國際體育交流。

最佳案例就是運動發展基金讓2018年亞運參賽選手及代表團有更好的參賽品質，也讓奪牌數創下史上次佳成績。新手投注抱持可以幫助國家體育還有機會中獎的心情，每次投注更開心。