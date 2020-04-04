宅經濟熱 運彩網路投注夯

新冠肺炎疫情改變民眾生活，大多數人傾向減少外出，除了網購、外送飲食，還有一種宅經濟運動正在興起。台灣運彩公司的網路下注，尤其是籃球、足球與棒球，成了網路族最愛的賽事與玩法。

台灣運彩公司提供多國的職業棒球、籃球、足球、網球、排球、冰球賽事讓民眾投注，年滿20歲民眾，前往運彩投注站，或是成為網路投注會員，就可以下注。

運彩公司表示，疫情擴散下，網路下注增溫，下列三種下注方式，最受網投族喜愛。

一、籃球╱不讓分投注（預測哪隊會贏球）。

美國職籃（NBA）因為疫情而無限期延賽，但台灣的超級籃球聯賽（SBL）、塔吉克籃球聯賽等，仍然如火如荼進行，賽期預計到今年4月底或5月初。

運彩公司今年3月16日獲得主管機關教育部體育署支持，啟動因應新冠肺炎的應變措施，首度提供SBL例行賽的單場及場中投注。

這也是台灣運彩自中華職棒及SBL總冠軍賽開放單場投注以來，首次提供國內聯賽例行賽場中投注。

運彩公司表示，籃球的網路投注玩法，首推「不讓分」，民眾可視比賽戰況，隨時投注比賽最終由哪隊獲勝。

比賽過程，若領先的隊伍被逆轉，還可加碼投注另外一隊。

二、足球╱大小（預測兩隊總得分，大於或小於1.5、2.5或3.5）。

足球是全世界關注人口最多、各國最興盛的運動，幾乎一年365天都有賽事可以投注，加上四年舉行一次的世界盃足球賽，帶動喜愛足球人口日漸增加。

因應新冠肺炎對賽事的衝擊，體育署允許運彩公司，今年3月起，首度提供「電競足球終極賽（Esoccer Ultimate Quaran-Team）」下注。

另外，白俄羅斯超級聯賽、尼加拉瓜足球...等賽事，目前持續進行。

運彩公司表示，網路投注族群最愛的玩法，莫過於「大小」，台灣運彩的足球「大小」就提供三種不同的投注方式，民眾可預測兩隊總得分會大於或小於「1.5」、「2.5」、「3.5」。

假使足球甲、乙兩隊各進一球，雙方1:1握手言和，同時投注「1.5大」、「2.5小」、「3.5小」都可以抱回獎金，大有「一砲三響」的快樂。

三、棒球勝分差投注（預測哪隊贏幾分）。

各國職棒賽季因新冠肺炎延後，被視為國球的棒球，相信仍是民眾關注焦點。許多棒球迷喜歡投注棒球「勝分差」玩法，是棒球投注項目中，不需串關的玩法。

下注者會研究投手的狀態及對手的打擊火力，預測這場賽事，雙方誰會贏且贏幾分。