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航空公司多一個賺錢方式 客艙可以載貨了

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
國籍航空公司多一個賺錢方式，客機可以當貨機載貨了，最快周一就可發函請航空公司提出申請。　圖／長榮航空提供
國籍航空公司多一個賺錢方式，客機可以當貨機載貨了，最快周一就可發函請航空公司提出申請。　圖／長榮航空提供

國籍航空公司多一個賺錢方式，客機可以當貨機載貨了。因應新冠肺炎疫情愈來愈嚴峻，客機已無旅客可載，國籍航空公司希望比照國外，開放現有客機的客艙也可載貨，以減少虧損，交通部民航局近日完成相關規範訂定，並口頭告知航空公司，最快下周一（6日）便可發函讓航空公司提出申請。

據指出，受新冠肺炎疫情延燒全球影響，多國宣布禁止旅客入境，使得過去很多貨物是由客機的機腹貨艙運送貨物，現在因完全無法飛航，只能倚靠全貨機來載送，但全貨機數量有限，而全球各項物品和防疫物資、電子零組件等，仍需由貨機運送，導致近期航空運費大漲三倍尚且供不應求。

為此，國外有航空業者以客機的客艙來載貨，完全不載人，以彌補貨艙不足的狀況，國籍航空公司獲悉後，便向民航局詢問是否可比照辦理，民航局標準組官員在蒐集資料並經研究後，訂定出客艙載貨的作業準則。

相關官員今（3）日表示，客機載貨有兩種形式，一是以現有客機的機腹貨艙載貨，客艙仍不載人，航空公司只要有該條航線的航權，援用原來的班號，並於網站標明該客機不搭載旅客即可，這種載貨模式相當單純，近期包括長榮、星宇都已向民航局申請獲准，並飛航了幾架次。

另一種是客艙也載貨、但不載人，這種模式稍微複雜一點，原則上可放置物品的地方，如機艙上方手提行李放置處、座椅下方及座椅都可，但物品高度不可超過椅背，且必須用網帶固定好，而且客艙不可攜帶的鋰電池、打火機、酒精等，也不可當成貨物載送。

官員說，原本客機的客艙有空服員，但客艙載貨不需有任何空服員，但至少須有一個人在，客艙有任何狀況時，此人可以立即處理，且飛航前須先告知對方機場。另外，物品放置也需符合載重平衡規定。

據了解，包括華航、長榮、華信等航空公司，都曾向民航局詢問過客艙載貨的規定。民航局完成相關作業準則後，也先以口頭告知航空公司，最快周一就可發函請航空公司提出申請。

民航局 疫情 長榮

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