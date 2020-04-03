疫情來襲百貨出奇招 拚催出母親節檔期消費力

百貨公司母親節檔期多從四天清明連假正式開跑，但室內應保持1.5公尺「社交距離」也在1日正式上路，如何吸引逛街人潮催出買氣，百貨各出奇招，希望能力拼與去年同期持平業績表現。

SOGO忠孝館首度在戶外設「美妝快取站」，新光三越則在自家電商平台倍增貨源，遠東百貨配合顧客預約開車取件。且宅配快遞服務更是基本款，部分百貨更針對VIP提供到府服務，讓品牌主顧客免出門，一樣可以順利購買結帳，BELLAVITA更首度開放私人預約鑑賞服務。

百貨業者紛紛表示，新冠肺炎衝擊嚴重，三月業績較二月再下滑2~3成，過往的「口紅經濟」，因為此波疫情人人都戴口罩的情形下也失靈了，服飾業績更是慘跌。究竟該如何刺激消費買氣，挽救下滑業績，百貨主管苦笑說「恐怕只能跟著疫情走」。

SOGO指出，疫情爆發以來彩妝類商品平均下滑20%，但保養品需求穩定，像是SK-II、LANCOME、ESTEE LAUDER等品牌表現都很不錯，此外彩妝業者也改推定妝噴霧，還有具持妝效果的蜜粉，因應疫情需求。

精品部分，則因為先前中國、香港疫情嚴重，不少貨源都來到台灣，台北101更表示，這次母親節可說是獨家、限量新品最多最豐富的一次，SOGO復興館也表示，並不擔心精品的業績表現，因為現在各國都鎖國，在無法出國買的情形下，精品市場反而沒有受到波及。

不過，由於歐洲疫情嚴峻，各時尚精品品牌紛紛將生產線移做防疫相關物資，是否有可能也衝擊精品市場？對此，百貨業者表示，雖然人出不來但貨還是出得來，目前預估一直到今年8、9月的秋冬新品應該都不會有問題。不過，如果歐美疫情再不控制下來，確實有可能會影響2021年第一季的精品市場。

新冠肺炎疫情重創實體通路消費端，新光三越今年特別加大力道在電商平台beauty STAGE美麗台的促銷上，逾200項4折起的化妝品獨家優惠組合。同時，也搭配訴求以「空間開放式、嘗鮮自主式、購買智能式」三大特點全新打造的美麗台小巴行動車，自即日起將依序巡迴新光三越台中中港店、台南新天地、台北信義新天地，讓有入館疑慮的消費者有不一樣的新選擇。

擁有鐵道經濟優勢的Global Mall環球購物中心和統一時代百貨台北店，則受到新冠肺炎疫情搭乘大眾運輸人流驟減影響，3月業績也明顯下滑。母親節檔期自2日起跑的Global Mall環球購物中心祭出16.6%回饋，創歷年母親節的最高。統一時代百貨台北店則針對母親節主要囤貨重點化妝品和內睡衣，推出滿2,000送250 ，回饋提升25%，希望吸引人流。