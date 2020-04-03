板橋江翠段將蓋130戶青年社宅只租不賣 預計2023年完工
新北市政府透過無償取得國有閒置土地，將在板橋江子翠地區興建130戶以上的青年社會住宅，新北市城鄉局表示，將依住宅法相關規定採「只租不售」的方式興辦地下3層、地上11層的青年社會住宅，提供民眾更多元、公益性的使用，保障青年朋友及弱勢族群在都會地區的居住權利，預計在2023年完工。
城鄉局表示，板橋江翠段社宅基地位於江翠北側市地重劃區內，臨華江一路，面積約708坪，考量基地周邊區域開發與社會福利需求，將規劃1至2樓設置商業空間及公共托老中心、身心障礙者社區式日間照顧設施等社會福利設施。
3樓以上則為青年社會住宅居住空間，為保障身障弱勢居住需求，也留設百分之5的身障住居空間。目前正進行先期規劃作業辦理相關法令檢討及建築量體規劃，後續將進行工程發包，預計今年7月公告招標，2023年完工，2024年辦理招租。
新北市預計在2023年興辦總計1萬戶青年社會住宅，透過捐建社宅、容獎回饋、價購安置宅、都更分回、整開取得及新建等多元方式，落實對弱勢及青年朋友的居住扶助，設計善用各基地特性發展空間特色，兼顧社會福利、管理需求、使用彈性、工程造價及住戶數並將綠建築、無障礙、通用設計、智慧社區之理念融入，提供周邊環境一個友善公共開放空間。
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