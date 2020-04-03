板橋江翠段將蓋130戶青年社宅只租不賣 預計2023年完工

新北市政府透過無償取得國有閒置土地，將在板橋江子翠地區興建130戶以上的青年社會住宅，新北市城鄉局表示，將依住宅法相關規定採「只租不售」的方式興辦地下3層、地上11層的青年社會住宅，提供民眾更多元、公益性的使用，保障青年朋友及弱勢族群在都會地區的居住權利，預計在2023年完工。

城鄉局表示，板橋江翠段社宅基地位於江翠北側市地重劃區內，臨華江一路，面積約708坪，考量基地周邊區域開發與社會福利需求，將規劃1至2樓設置商業空間及公共托老中心、身心障礙者社區式日間照顧設施等社會福利設施。

3樓以上則為青年社會住宅居住空間，為保障身障弱勢居住需求，也留設百分之5的身障住居空間。目前正進行先期規劃作業辦理相關法令檢討及建築量體規劃，後續將進行工程發包，預計今年7月公告招標，2023年完工，2024年辦理招租。