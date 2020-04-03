夏季解悶神器 環保內衣有洞洞讓身體吹吹風

隨著環保意識抬頭，女性內衣在運用環保材質及環保設計概念，已經成為必備要素，加上現代女性崇尚自然運動和健康，無鋼圈、減壓軟鋼圈已是主流，夏日來臨之際，EASY SHOP 推出easy line魔法洞洞內衣系列，環保科技棉杯透氣孔洞設計，讓今年夏天的女性內衣吹起環保風。

EASY SHOP表示，環保科技棉的透氣孔洞設計，在內衣罩杯下方特別設計透氣魔法孔洞，加大胸下空氣流量排出熱氣，有效舒緩胸下激汗與悶熱，另外親膚層使用吸濕排汗網布，貼膚觸感穿上後感受舒適乾爽。

easy line魔法洞洞內衣系列共有兩個款式，一款為低V軟鋼圈內衣，採用V剪裁低脊心與軟鋼圈設計，讓胸口減壓輕巧沒有鋼圈異物感，一體成型軟Q棉杯與彈性蕾絲上拉設計維持圓挺胸型。另一款為側包無鋼圈內衣，利用罩杯模型前中心與側邊加高，將胸部向內集中上挺，即使沒有鋼圈支撐卻仍有能擁有集中深溝的胸型 。