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高雄橋頭桶屍案 死者疑失蹤6年的林姓離家婦人

夏季解悶神器 環保內衣有洞洞讓身體吹吹風

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
魔法洞洞內衣的環保科技棉的孔洞設計，讓身體吹吹風，提升夏季穿著內衣的舒適度。圖/EASY SHOP提供
魔法洞洞內衣的環保科技棉的孔洞設計，讓身體吹吹風，提升夏季穿著內衣的舒適度。圖/EASY SHOP提供

隨著環保意識抬頭，女性內衣在運用環保材質及環保設計概念，已經成為必備要素，加上現代女性崇尚自然運動和健康，無鋼圈、減壓軟鋼圈已是主流，夏日來臨之際，EASY SHOP 推出easy line魔法洞洞內衣系列，環保科技棉杯透氣孔洞設計，讓今年夏天的女性內衣吹起環保風。

EASY SHOP表示，環保科技棉的透氣孔洞設計，在內衣罩杯下方特別設計透氣魔法孔洞，加大胸下空氣流量排出熱氣，有效舒緩胸下激汗與悶熱，另外親膚層使用吸濕排汗網布，貼膚觸感穿上後感受舒適乾爽。

easy line魔法洞洞內衣系列共有兩個款式，一款為低V軟鋼圈內衣，採用V剪裁低脊心與軟鋼圈設計，讓胸口減壓輕巧沒有鋼圈異物感，一體成型軟Q棉杯與彈性蕾絲上拉設計維持圓挺胸型。另一款為側包無鋼圈內衣，利用罩杯模型前中心與側邊加高，將胸部向內集中上挺，即使沒有鋼圈支撐卻仍有能擁有集中深溝的胸型 。

環保

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