快訊

直播／我今增10例新冠肺炎確診、8例境外2本土 總計339例

棒球／疫情加上奧運延期 日媒推測可能取消經典賽

台灣也在內！ 亞太區共14地區銀行展望遭穆迪列負向

經濟日報 / 記者林子桓／台北即時報導

受到疫情持續干擾，國際信評機構穆迪今（2）日將12個亞太地區的銀行業展望列為負向，加上先前的日本與香港，亞太區有14個地區遭列為負向評級，因疫情延燒，經濟體逐漸受到威脅，銀行經營環境與業務量承壓。

穆迪指出，企業違約與限制社交活動，將對今年的經濟活動造成打擊，預計今年全球經濟成長將會縮減。儘管多國政府已經採取財政措施拯救經濟，支撐企業的財務狀況，並減輕對就業及家庭的負面影響。

不過，穆迪認為，這些措施不足以完全抵消疫情引起的經濟衰退，間接影響在銀行，並示警飯店、航空、汽車及零售業將受到最嚴重的打擊，其中中小企業打擊最深。

除此，若疫情延燒至下半年，對銀行放款影響可能會很大，先前穆迪已經日本與香港的銀行業評等展望列為負向，今日再度將澳洲、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及越南等12國之銀行業展望列為負向。

穆迪預計，受到疫情影響，這些銀行系統的操作環境將大大惡化。疫情造成的經濟和市場動盪將抑制業務活動，並增加銀行的資產風險，而放款成本將上升。

如此一來，銀行的獲利能力將下降，同時由於較低的政策利率而受到抑制。在大多數銀行系統中，政府仍然會支持系統重要性銀行，但對於較小的銀行而言，政府支持力道的不確定性升溫。

疫情 銀行業 香港

延伸閱讀

ETF熱度 「疫」外被潑冷水

南非低迷 匯價暴跌

六家中資銀行 穆迪將評級展望調降為負面

債信遭降等 南非幣重貶2%創歷史新低

相關新聞

避免人擠人 3月汽機車銷售逆勢成長

新冠肺炎疫情持續升溫，衝擊各大產業，消費者開始減少搭乘大眾運輸工具，轉向購買私人載具，加上近期油價接連調降，刺激購買意願，汽車及機車銷售在3月雙雙見到逆勢成長。

東元捍衛經營權 兩招擋寶佳

東元出兩招力抗寶佳集團勢力入侵，昨（1）日凌晨公告，將辦理上限2億股私募，於5月11日股東常會討論，公司審計委員會並否決大股東寶佳集團提出的現金減資案。市場解讀，東元公司派避開現金減資導致股本縮減不利後續股權掌握的問題，並透過私募將股本膨脹逾一成，藉此稀釋寶佳持股。

黃茂雄底牌 市場關注

寶佳集團相關勢力持有東元股權已超過二成，儘管東元集團會長黃茂雄先前曾強調，對於外界資金買公司股票，東元集團顧好本業，不會有問題，「任何投資人都歡迎」，但東元檯面下仍積極運作私募等策略力抗寶佳，公司派之後還會出什麼招迎戰，而黃茂雄長年在業界的人脈與資源，未來將如何用來為公司解圍，也頗受市場關注。

東元擬私募增資 寶佳尋求外資支援

東元公司派提案私募增資逾一成，反制最大單一股東寶佳集團提案現金減資一成，兩邊提案一增、一減打對台。對此，寶佳集團相關人士昨（1）日指出，寶佳提案經過精算，現金減資可避免閒置資金過多、維護股東權益，期盼所有股東在股東會討論時做出明智選擇，寶佳也會適度徵求委託書，並向持股四成的外資提說帖，希望股東會能達成對公司、股東最有利決定。

超商首例 小七推振興優惠券

超商雙雄在新冠肺炎疫情期間各顯神通搶業績。7-ELEVEN創超商先例，昨（1）日宣布，4月8日起推出實體紙本和電子「振興優惠券」，主打一日三餐鮮食等49項優惠商品組合，每張券合計可讓消費者節省1,807元；全家近期則採取會員消費滿額並累計點數就回饋購物金。

零售有感促銷 一波波

7-ELEVEN推「振興券」搶市，主因在這波疫情中，民眾有超商、超市和量販店等多元通路可選擇，超商是民眾最近的採購點，動作更要積極，才會推出紙本振興券優惠，吸引更多來客。

食安抗疫大聯盟 高喊三不

因應新冠肺炎疫情，觀光、餐飲、食品業共組「食安抗疫大聯盟」，雲朗觀光集團總經理盛治仁、大成長城集團副總裁韓家寅、鬍鬚張魯肉飯董事長張永昌昨（1）日共同宣示，拚防疫也要拚經濟，將力守不裁員、不減薪、不放無薪假的三不原則。

王品集團 推便當外送

王品集團面對新冠肺炎疫情衝擊，積極調整策略方向，旗下近20個品牌將首度投入便當外送市場，預計4月中旬開賣，並與外送平台業者合作，旗下高檔品牌王品牛排、夏慕尼等也會推出自家便當。

寶成營運 蔡佩君完全主導

全球製鞋龍頭寶成昨（1）日公告，前董事長蔡其建的長子蔡明倫即日起辭任寶成董事及裕元執行董事；這也代表寶成二代接班梯隊中，除總裁蔡其瑞家族之外，其餘全數退出董事會，執行長蔡佩君全面主導集團營運。

董座變更案遲未過關 TVBS爆八個月沒開董事會

國家通訊傳播委員會（NCC）昨（1）日審核聯利媒體（TVBS）申請董事長變更案， TVBS副董兼董事丁廣鋐應NCC要求到會說明並爆出， TVBS已經八個月沒有開董事會。TVBS表示，由於NCC遲未核准董事長陳文琦，因此一直未召開董事會，盼NCC盡速通過人事案，以利正常運作。

台杉轉投資 昌郁新藥報捷

國家投資公司台杉水牛2號基金布局標的傳捷報，旗下轉投資的新藥公司昌郁生技所開發的「全新成分（NCE）」止痛新藥XG005，獲美國食品藥物管理局（FDA）「綠色通關」，寫下亞洲首例。

昌郁生技以「資優生」姿態跳級 把錢花在刀口上

台杉投資的昌郁生技旗下止痛新藥XG005，以「資優生」姿態跳級，獲得美國食品藥物管理局（FDA）直接開綠燈，從臨床前跳入臨床二/三期，背後對台灣生技產業的啟示是，台灣新藥開發領域應該以「2.0」的思維，來看待「新藥開發」，未來仍有可為。

熱門新聞

張國煒淪為「吸塵小弟」？可不是愚人節玩笑…

刺激消費！政院拍板 酷碰券每人每月上限1000元

近8千人放無薪假 最慘烈行業今公布

中信金公告增提10億備抵呆帳 配息方向不變

王品集團近20品牌投入便當市場 估4月中旬開賣

防疫紓困加碼至1兆500億 行政院臨時院會拍板

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。