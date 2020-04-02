台灣也在內！ 亞太區共14地區銀行展望遭穆迪列負向
受到疫情持續干擾，國際信評機構穆迪今（2）日將12個亞太地區的銀行業展望列為負向，加上先前的日本與香港，亞太區有14個地區遭列為負向評級，因疫情延燒，經濟體逐漸受到威脅，銀行經營環境與業務量承壓。
穆迪指出，企業違約與限制社交活動，將對今年的經濟活動造成打擊，預計今年全球經濟成長將會縮減。儘管多國政府已經採取財政措施拯救經濟，支撐企業的財務狀況，並減輕對就業及家庭的負面影響。
不過，穆迪認為，這些措施不足以完全抵消疫情引起的經濟衰退，間接影響在銀行，並示警飯店、航空、汽車及零售業將受到最嚴重的打擊，其中中小企業打擊最深。
除此，若疫情延燒至下半年，對銀行放款影響可能會很大，先前穆迪已經日本與香港的銀行業評等展望列為負向，今日再度將澳洲、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及越南等12國之銀行業展望列為負向。
穆迪預計，受到疫情影響，這些銀行系統的操作環境將大大惡化。疫情造成的經濟和市場動盪將抑制業務活動，並增加銀行的資產風險，而放款成本將上升。
如此一來，銀行的獲利能力將下降，同時由於較低的政策利率而受到抑制。在大多數銀行系統中，政府仍然會支持系統重要性銀行，但對於較小的銀行而言，政府支持力道的不確定性升溫。
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