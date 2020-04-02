觀光局獎助各縣市政府　推動「安心防疫旅宿」

交通部觀光局今(2)日表示，配合中央流行疫情指揮中心邀請旅宿業安心防疫，觀光局已訂定安心防疫旅館相關獎助要點，自今年4月1日起至 6月30日補助各直轄市及縣(市)政府推動及鼓勵所轄合法旅宿業者加入「安心防疫旅宿」，提供居家檢疫者安心入住選擇，降低社區感染風險。

觀光局指出，該方案是透過中央與地方共同合作，由觀光局獎助各縣市提供居家檢疫者入住之合法防疫旅宿，每房每日新台幣1,000元。合法旅宿業者經所轄縣市政府核可後，即能成為安心防疫旅宿，並應遵守觀光局、縣市政府及衛生福利部「『COVID-19(新冠肺炎)』因應指引：防疫旅館設置及管理」相關規範。

衛福部依「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法」，已針對受隔離或檢疫者及照顧者，發給每人每日防疫補償金新臺幣1,000 元。本次交通部觀光局則是與各直轄市及縣 (市)政府，針對加入防疫行列的安心防疫旅宿提供補助。

觀光局長周永暉說，目前全台已經有超過5,000間房作為防疫旅館，相信有補助後參加的業者會越來越多。周永暉也再次表達感謝旅宿業配合政府防疫政策，與各縣市政府共同協助提供居家檢疫者安心又方便的居家環境，完善民眾使用防疫旅館的需求，同時呼籲各界應肯定這些願意加入防疫行列的旅宿業者能為防疫共盡心力。