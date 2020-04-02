HR赫蓮娜首度參戰母親節「綠寶瓶」升級版台灣全球首賣

頂級品牌HR赫蓮娜去年再度重返台灣市場，經典明星商品「黑繃帶修護乳霜」開賣狂銷空運補貨10次以上，趁勝追擊，今年HR赫蓮娜首度參與百貨母親節折扣戰，不僅搶先全球推出在小紅書上擁有萬則好評的「植萃綠寶修護精華」全新升級版，希望吸引年輕嬌客外，更將明星商品黑、白繃帶修護乳霜和極致高光全能精華皆納入滿額贈禮，誠意十足。

被不少美妝控網友譽為「最該入手的第一瓶頂級精華」，4月台灣搶先全球推出的「植萃綠寶修護精華」升級版，將成分濃度再升級，訴求一滴便擁有極高含量珍稀珊瑚草精華，可速速改善乾燥黯沉疲憊肌。

據了解，珍稀珊瑚草是一種高蓄能鹽生植物，生長於純淨的法國布列塔尼海岸，也因富含豐富的維他命C與礦物質，能即時修護曬傷肌膚，被法國水手視為遠洋時必帶的肌膚修護聖品。西元1874年，更正式被法國納入法國國家藥典中，一夕之間成為法國女人傳頌的保養秘方。

同時，「植萃綠寶修護精華」升級版還添加11種高效保濕因子如玻尿酸、甘油、荷荷芭油及葵花籽油等，聚焦在改善皮膚對環境的適應能力和修護力。

值得一提的是，全新「綠寶瓶」還採用綠色科技製成，100%冷卻製造，節約資源零耗能，同時成分減少至22種，94%天然成分，不含矽、酒精與防腐劑，強調更親膚更環保。