一之軒布局零食市場 獨創台式香蔥麵包爆米花

看準台灣每年休閒食品市場有110億至130億的商機，邁入第40年的台北時尚烘焙一之軒，也開始布局零食市場。繼去年與乖乖推出限量聯名款米乖乖後，這次則與國內爆米花第一把交椅的CANDY POPPY攜手，合作研發獨創的「香蔥之戀爆米花」，其靈感便是來自經典台式的香蔥麵包。

一之軒總經理特助廖珮綺指出，近幾年除了既有的麵包、蛋糕與伴手禮外，團隊不斷找尋新的品項。從蒐集的市場資料發現，台灣消費者吃零食的頻率在近三年持續上升，不但年輕族群，各年齡層愛吃零食的比例也大幅上升，甚至電商通路中，零食銷售量占比已經超過五成。因此，團隊大膽提出貨架上還有一塊「零食」可以發展。

於是去年開始逐步嘗試推出如水滴蛋捲、爆米花等零食商品，也進而首創與乖乖聯名合作推出40周年限量款米乖乖。亮麗討喜的粉色包裝設計與軒妞人物，還被不少乖乖的收集愛好者特別指名訂購收藏。

延續布局零食商品的策略，一之軒今年春夏推出第二波的跨界聯名，攜手台灣休閒食品人氣王波滋達食品旗下的CANDY POPPY菓糖爆米花，以其獨家裹糖技術、氣炸式無油製程等亮點特色，費時半年研發，將經典台式「香蔥麵包」風味還原至爆米花上，推出獨家合作的「香蔥之戀爆米花」。

波滋達食品總經理王由紫表示，近年大至食品大廠，小至特色小店，盛行口味或包裝的跨界合作，互相圈粉外，也讓零食界激盪出不少新滋味。

此次，一之軒與CANDY POPPY獨家聯名款軒妞爆米花共有「香蔥之戀」、「沖繩黑糖奶茶」兩種口味，自即日起推出。