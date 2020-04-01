「一覺」生吐司開幕營運 訂單一口氣排到5月初

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
一覺日本高級生吐司專門店創辦人李宗明，花了一年時間反覆試作，並斥資2,000萬元以職人精神和工法完整呈現真正的日本生吐司。記者宋健生/攝影
一覺日本高級生吐司專門店創辦人李宗明，花了一年時間反覆試作，並斥資2,000萬元以職人精神和工法完整呈現真正的日本生吐司。記者宋健生/攝影

台中第一家專賣生吐司的專門店「一覺吐司」，今(1)日正式開幕營運，不但三天試賣期天天完售，今天開幕接受預購，訂單甚至一口氣排到5月初，吐司控完全無畏疫情影響、超級捧場。

為了真實重現在日本第一次咬下生吐司時內心湧現的感動，一覺日本高級生吐司專門店創辦人李宗明，花了一年時間反覆試作，並斥資2,000萬元，以職人精神和工法完整呈現真正的日本生吐司。

在20多年的工作職場中，始終懷抱創業夢的李宗明，第一次創業就遇到對全球消費市場造成重創的疫情，把孩子教育基金全數投入的他，承受了難以想像的壓力。

直到這幾天試賣期傳來天天完售的好消息，李宗明忍不住大哭一場，因為他成就了真正的「流淚吐司」。

李宗明因為工作緣故，時常遊歷不同國家，到處發掘各地的特色美食，也因為家中孩子有著「懂得品嚐食物原味美好」的能力，他開始在旅程中留心起用料單純而美味的食物。

二年前造訪日本時，因緣際會第一次品嚐到「生吐司」的滋味，李宗明在品嚐的瞬間，受到很大的震撼與感動。

帶著強烈好奇心，進一步瞭解生吐司背後的製作過程後，李宗明才發覺，原來日本師傅們用心投入細節中的極致專注力，與近乎苛求的精工細膩，已經到達了渾然忘我、只沉浸於內在對眼前諸事萬物覺察的狀態。

深入烘焙過程、探究日本師傅製作的獨到法門，其實唯有「專一」，無論是原料的選用與比例、麵團的揉捏、環境與時間的精準控管，即使是一般人眼中再微小不過的細節，日本師傅都極度專注、沉浸在其中。　

每一個製作環節的精準拿捏、每份原料的嚴格選擇，師傅們都傾心而執著地達到完美，因此才造就了簡單純粹，卻在口感、層次與香氣等層面，入口瞬間就能打動人心的生吐司。

「並不是使用高級的食材，就可以做出美味的麵包」李宗明說，要將使用到的各種食材，極盡可能地發揮其特徵，並且在口感、入喉的觸感，以及美味等面向，具體呈現食材具有的優點。

李宗明強調，麵包與製作工法都不是模仿得來的，在不斷研發的這條路上，他真實感受到麵包的不可思議；而從食材的採購及運用獨特的知識、工法與技術，原汁原味呈現日本的生吐司，確保產品具有最高品質，讓日本最道地的麵包在台灣重現。

而日本主廚經過數千次反覆實作，才調配出最適合台灣的完美比例配方，展現絕佳口感與近乎苛求的溫度、濕度管控，毫秒無差的醒麵與發酵時間，讓生吐司「一覺醒來」圓滿長大；如此扎實的工法，就是要讓顧客品嚐幸福的甜蜜滋味。

台中第一家專賣生吐司的專門店「一覺吐司」今日開幕營運，吸引大批人潮排隊搶購，預購訂單甚至一口氣排到5月初，吐司控完全無畏疫情影響、超級捧場。記者宋健生/攝影
台中第一家專賣生吐司的專門店「一覺吐司」今日開幕營運，吸引大批人潮排隊搶購，預購訂單甚至一口氣排到5月初，吐司控完全無畏疫情影響、超級捧場。記者宋健生/攝影
「一覺吐司」從試賣到今天正式開幕營運，都是天天完售。記者宋健生/攝影
「一覺吐司」從試賣到今天正式開幕營運，都是天天完售。記者宋健生/攝影

疫情 創業

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