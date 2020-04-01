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三芝世紀墓園服務中心上樑 安藤忠雄、龍巖首個代表作

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

龍巖今（1）日宣布位於高雄光之丘生命紀念館將動工，將打造地上5層、地下3層紀念館；另外，新北市三芝區的世紀墓園服務中心也將在近日進行上樑，完工後將成為安藤忠雄與龍巖合作的第一個代表性建案。

龍巖指出，集團旗下光之四塔，台北光之殿堂、桃園光之迴廊、台中光之映像、高雄光之丘等將陸續完工，在相關產品完工及完款之下，將挹注未來營運。

龍巖表示，位於高雄市內門區的安泰紀念墓園內，光之丘生命紀念館新建工程將進行發包，並與銓興營造簽訂14.76億元的工程契約，將興建地上5層、地下3層，且總樓地板總面積3,2805.36平方公尺（近一萬坪）的生命追思藝術殿堂。

龍巖近年來專注於藝術墓園與優質生命禮儀發展，在全國各地布局諸多服務據點，除了去年底正式動工的高雄私立殯儀館BOO案外，各地「光之系列」生命紀念館建築工程亦陸續推進，先前已投入數十億元進行規劃設計、水土保持與景觀植栽等前期工程。

龍巖今日更宣布以自地委建方式，投資興建高雄內門區安泰紀念墓園內，「光之丘生命紀念館新建工程」案，接受工程委任的銓興營造為高雄在地深耕多年的專業營建公司，在執行工程設計、發包施工等各階段專業進度控制、品質及勞安控管上，皆有充足經驗。

新北市三芝區白沙灣安樂園內，由日本建築大師安藤忠雄親自設計的龍巖世紀墓園服務中心，規劃為地上3層、地下1層之建築物，樓地板面積2,759.32平方公尺（近千坪）的頂級服務中心，則是委由友聯建築承攬營造，發包金額約2.75億元，目前工程進度如期進行中，近日將進入上樑階段，完工後將成為安藤忠雄與龍巖合作的第一個代表性建案。

龍巖 紀念館

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