亞洲製造業緊縮 恐出現斷鏈危機

亞洲許多國家的製造業都出現緊縮的現象！日韓和東南亞等國3月的PMI（採購經理人指數）都下滑，而中國和台灣雖然上升，也只是維持低水準的穩定，並非出現V型反轉。中經院副院長王健全表示，雖然台灣的PMI是攀升的，但製造業恐出現供應鏈的斷鏈危機，因此業者對於未來6個月的展望普遍不樂觀。

根據《金融時報》報導，放眼亞洲國家，日本、南韓、泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞和越南等國3月的PMI指數都出現下滑的現象；中國（52.0）和台灣（53.1）雖然上升，充其量只是製造業維持低水準的穩定，並非出現V型反轉。投資研究公司莫尼塔首席經濟學家鍾正生表示，中國的製造業正面臨雙重壓力，一是復工不夠，二是海外需求銳減以及國內消費的疲軟。

南韓3月的PMI指數則是從2月的48.7下滑至44.2，是近11年來的最低點，商業諮詢機構IHS Markit的經濟學家海耶斯表示，儘管南韓已盡力「拉平曲線」，但還是遭逢重大的經濟衝擊。泰國的PMI指數則是降到有史以來的低點46.7，而菲律賓和越南分別是39.7和41.9，都顯示工廠產出驟降。

由日本au Jibun Bank統計的PMI指數，則是從2月的47.8下降至44.8，日興資產管理的首席全球策略師韋爾指出，儘管整體產業不甚理想，但許多製造業或非製造業的大企業卻超乎投資人的預期，與其他國家相比，日本的產業界尚未出現恐慌的氛圍。

台灣的PMI指數攀升0.4至53.1，非製造業經理人指數（NMI）也回升1.9至42.3。中經院副院長王健全表示，雖然PMI是攀升的，但在新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球經濟市場下，製造業出現供應鏈斷鏈危機，因此業者對於未來6個月的展望普遍不樂觀。

【更多精采內容，詳見 】