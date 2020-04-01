疫情衝擊 金酒同意黑松履約經銷期延2個月

黑松（1234）今（1）日公告，因為新冠肺炎疫情，請金門酒廠公司酌情同意「50度以上金門高粱酒台灣地區總經銷商契約書」第二年期履約經銷期間延長兩個月，從原本一年12個月需向金高進貨32億元，延長成為14個月進貨32億元，多兩個月緩衝，如此也能降低進貨壓力。

黑松解釋，因新冠肺炎疫情緣故，許多餐廳沒客人，酒類銷售不佳；公司原本一年12個月必須向金高進貨32億元，金高同意第二年期履約經銷期間延長兩個月做為現階段協助方案，也就是由原本去年11月1日至今年10月31日止，延長到今年12月31日止，共計14個月。

黑松指出，由於接下來將進入夏天，天氣熱是金酒的淡季，所以多兩個月緩衝，夏季不用進貨這麼多，減緩進貨壓力。

黑松今年前兩個月累計營收13.5億元，年減15.3%；黑松表示，餐廳客人變少了，沒有春酒跟聚餐，疫情因此影響出貨量，除了金高銷售量下滑，紙盒飲料也受影響。今年黑松將持續推出新產品，包括茶尋味，3月可望受惠於民生搶購潮，將部分業績稍微追回一些。

黑松將於今年6月23日召開股東常會，1日股價收30.25元，上漲0.35元。