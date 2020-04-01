配合防疫政策 桃園國際機場社交距離整備完成

為落實中央流行疫情指揮中心「社交距離」：於室外保持1公尺、室內1.5公尺，無法維持社交距離場合建議配戴口罩之指示，桃園國際機場即日起落實航廈內排隊1.5公尺距離，航空公司報到櫃檯、證照查驗線、旅客詢問服務臺、各餐飲營業場所等處，均於桌面、地面、櫃檯前標示間隔位置，機場公司也呼籲新的措施需要大家習慣與配合。

4月1日起，桃園機場已執行進入航廈及出境安檢線前量測體溫，措施。實施首日，航廈內20處、空側六處入出口體溫量測點運作正常，截至中午共計攔截一名送機民眾體溫過高，現場工作人員依照相關作業程序，勸阻返家休息，禁入航廈。

為確保航廈空間安全無虞，桃園機場清潔同仁也針對旅客頻繁接觸之設施設備、地面、檯面、垃圾桶及廁所加強清消，其中對於入境動線地面，於旅客下機通過後，立即拖拭消毒。各公共設施每日至少七次清消，廁所依地點區分員工及旅客使用，待旅客使用離開後立即執行消毒；防疫專車等候區座椅，每小時擦拭消毒；其他公共空間包含各辦公及營業區域，加強空調換氣率、廣設酒精及清潔消毒設備於主要通道、電梯口、入出口及廁所等，以維護機場航廈、工作同仁及旅客民眾健康。

另提醒返國後居住離島需返家檢疫旅客，即日起須在台灣本島完成隔離檢疫14天後，才能轉搭大眾運輸工具返鄉。桃園機場防疫車隊也將配合本措施，取消載運入境旅客至松山機場或基隆港轉搭國內航班，台東地區旅客，僅能親友接送或搭乘防疫車隊，以落實防疫政策。

離島縣市政府均提供居家檢疫關懷資訊窗口，旅客可多加利用：

金門：0928-781-263

馬祖：0958-391-178

0963-094-613

澎湖：02-2322-3130