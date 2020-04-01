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防疫動起來！愛買、家樂福開始施行「社交距離」

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
家樂福超前部署，在全台家樂福生鮮區易重複拿取放回的蔬果商品區提供一次性衛生手套，還有包含手推車、冷凍冷藏櫃、熟食櫃等門把和窗面，都會機動性消毒擦拭，避免間接感染。 圖／家樂福提供
家樂福超前部署，在全台家樂福生鮮區易重複拿取放回的蔬果商品區提供一次性衛生手套，還有包含手推車、冷凍冷藏櫃、熟食櫃等門把和窗面，都會機動性消毒擦拭，避免間接感染。 圖／家樂福提供

防疫動起來！愛買、家樂福今（1）日起開始施行「社交距離」。

家樂福表示，防疫期間除了保持1~1.5公尺距離，戴口罩勤洗手，也應該避免重複接觸，因此超前部署，在全台家樂福生鮮區易重複拿取放回的蔬果商品區提供一次性衛生手套，還有包含手推車、冷凍冷藏櫃、熟食櫃等門把和窗面，都會機動性消毒擦拭，避免間接感染。

同時，家樂福也針對設於量販賣場內的美食街進行大動作改革，停止試吃試喝服務避免民眾重複接觸傳染，且「美食街客食區」每一小時消毒桌椅與環境，如遇人潮高峰時段機動性清潔消毒，「顧客休息區」也減少用餐桌並拉大各間隔1.5公尺，連接式座位每1.5公尺一個間隔界線。

此外，愛買也在今（1）日下午陸續於賣場內進行社交距離的告示裝置，也在需排隊的區域會在地面貼上標示，提醒民眾可依標示等候，預計4月2日中午前全台分店完成張貼。同時，賣場內也會加強廣播宣導社交距離須注意的事項。

家樂福「顧客休息區」減少用餐桌並拉大各間隔1.5公尺。 圖／家樂福提供
家樂福「顧客休息區」減少用餐桌並拉大各間隔1.5公尺。 圖／家樂福提供

家樂福 口罩

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