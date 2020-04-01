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經濟解析／觀光局高官爭議 是誰刻意害陳時中說謊？

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

觀光局高層官員指派機場工作人員前往接待其子，造成接待員工及其五歲幼兒感染新冠肺炎事件，愈演愈烈，一開始大家都相信中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說的：他們是「叔姪關係」的「人之常情」接機，但今（1）日陳時中坦言：「事實上，我第一時間接受的訊息不是很正確」，顯示是有人刻意提供假訊息給陳時中，害陳時中公然說謊，這提供假訊息者到底要隱匿什麼，值得深究。

據指出，感染事件剛發生時，媒體都連絡不上林姓高官，而觀光局也不清楚整個接機的緣由和過程，所以一直頗受國人信任的陳時中，在疫情發布記者會上描述他所知道的過程，社會各界都相信他說的話。

然而，此事涉及高官耍官威、官場馬屁文化，以及官員未積極防疫反成為疫情破口的重大事件，引發國人熱議，加上受感染的機場基層員工五歲稚子也無辜受到感染，輿論譁然，致使事件愈燒愈熱，各媒體紛紛多方探詢了解，最後終於逐步還原事件過程，直指觀光局林姓高官指示機場張主任前往接機，而張主任又指派基層員工去接待高官之子，而後一起喝咖啡等候不假外出的林姓高官開車前來。

在被媒體披露染疫員工並非自願接機後，觀光局林姓高官與機場張主任隨後高調接受多家媒體訪問，強調一切都是巧合，這件事情絕不是「貴賓接待」，僅是因為他與張主任交情甚篤，高官之子與張主任也如同「叔姪關係」，剛好聊天時聊到兒子要從菲律賓返國，才會基於人情協助接待。

由於疫情中心要對感染者及居家隔離者進行訪談，以便了解整個狀況，避免有疏漏之處，造成疫情擴散，這起事件會接受疫情中心訪談的，就包括觀光局林姓高層官員、觀光局張姓機場主任、高官之子，以及受感染員工等四位當事人，結果陳時中的說法與觀光局林姓高層官員、觀光局張姓機場主任如出一轍。

陳時中今日坦言，他第一時間接受的訊息不是很正確，他一直以為喝咖啡的人是叔姪關係，之後才知道還有第三人。

連疫情指揮官都敢蒙騙，將責任推給下屬，害陳時中公然說謊，此風不可長，政府部門有必要深入追究提供假訊息者的責任。

陳時中 觀光 疫情

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