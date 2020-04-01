新冠疫情嚴峻 北捷加強宣導搭乘捷運戴口罩

新冠肺炎疫情延燒全球，國內感染人數不斷攀升，交通部自今日起要求搭乘台鐵、高鐵、進機場、郵局等公共區域者，均須量體溫和戴口罩，台北捷運公司則感謝已有九成九以上旅客已自主戴口罩搭乘，台北捷運即日起再加強宣導，旅客搭乘捷運全程戴口罩。

北捷強調，配合中央流行疫情指揮中心（CDC）及台北市政府防疫政策，如有強制命令頒布，北捷將全力配合執行。

北捷指出，配合中央流行疫情指揮中心（CDC）及市府防疫政策與指導，持續進行強力執行防疫及宣導作業，除捷運重點車站量測體溫外，貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋場館，則全面量測遊客體溫。另目前約九成九以上旅客搭乘捷運時已自主管理戴口罩，北捷將持續宣導民眾搭乘捷運及貓空纜車全程配戴口罩。

北捷表示，為提高防疫，捷運電聯車車廂已於每天出車前及營運時間每八小時加強消毒作業；各車站、場館的第一線服務人員，值勤時全面配戴口罩。

捷運車站、地下街、貓纜、小巨蛋、兒樂及北投會館等場所，旅客民眾頻繁接觸之設備，如自動售票機、加值機、ATM螢幕及按鈕，廁所馬桶座墊及門把，詢問處窗口桌面，電扶梯扶手帶及電梯按鈕等，消毒頻率為每4小時一次；並於台北車站、西門站、市府站設置紅外線熱顯像儀量測體溫等措施，同時運用跑馬燈、月台電視、燈箱、台北捷運Go App及廣告看板等各類宣導工具，提醒旅客勤洗手，搭車配戴口罩。

北捷再次呼籲，如有發燒、咳嗽等不適症狀，請在家休息或儘速就醫，第一線人員盡心盡力完成各項消毒任務，敬請民眾務必配合，北捷與大家團結一心，共同戰勝病毒，度過疫情的考驗。