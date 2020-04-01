3月車市掛牌數增15% 沒有逆風只有逆勢增

3月車市沒有逆風，台灣車市在3月的最後一天掛牌數近5,000台，整體車市37,279台，年增高達15.1%，相較於前一天3月30日的累積掛牌32,466台，年增率0.2%，一天之差局面全然不同，完全超越月初時龍頭車廠和泰車3.3萬台的預估。

各家車商為了拚業績，總是愈到月底、領掛牌數就愈多，每個月的最後十天常常和前20天的總量相當，其中最後一天更是為了達到銷售目標，全力搶攻。3月的表現即是典型。

依據監理所的資料，今年3月台灣車市總掛牌3.7萬台，較上月大增36%，較去年同期成長15.1%，在新冠肺炎疫情延燒、各行各業哀鴻遍野之下，汽車市場逆勢大幅成長，表現超出各方預期。

除了和泰車3月的掛牌數年增23.5%，賓士以2,693台擠入市占前三名，特斯拉以1,517台，較去年同期大增14倍的驚人表現，名列市占第七名，都是市場上的亮點。但也因此，進口車占整體車市52.8%，再度過半，國產車不斷的收到警訊。