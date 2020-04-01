八大連鎖餐飲品牌聯手出擊 推居家餐7日組

新冠肺炎疫情重創餐飲業，掀一波老店歇業潮，餐飲連鎖集團雖較有底氣，但面對蕭條的市場，也紛紛展開逆境求生術，過去競爭相當白熱化的餐飲業，也開始出現結盟，要以團體戰術迎戰此波疫情，化危機為轉機。

八大餐飲集團涓豆腐、莫凡彼、鬍鬚張、哈肯舖手感烘焙、黑面蔡*滷春秋、樂檸漢堡、魔法咖哩、Pino Pizzeria Ristorante，今宣布組成餐飲聯盟，分別推出自家最強明星商品，組成「聯名居家套餐7日組」的冷凍料理包，看準防疫帶動的「自煮宅經濟」商機。

豆府餐飲集團董事長吳柏勳表示，國家口罩隊40天內拚出92台機器，採取不分你我的團戰，終結口罩荒讓人感動，這次餐飲業也團結起來，共計八大連鎖餐飲組成聯盟，共同推出「聯名居家套餐7日組」，希望可以藉由各家最強的明星商品，搶攻消費者的冰箱，讓防疫期間宅在家中的民眾，也能輕鬆享用八大品牌的各國料理。粗估每周可銷售100組。

莫凡彼餐飲集團總經理方立寰說，在疫情影響之下，消費者多是選擇到大賣場購買泡麵、罐頭、米糧，但餐餐泡麵、罐頭不免乏味、單調，改叫外送平台，又卡在僅能選擇25公里內的餐點或小吃，此次的「聯名居家套餐7日組」更符合現代人喜歡餐餐多元、精緻且多變的喜好。

八家餐飲集團推出的「聯名居家套餐7日組」堪稱美食綜合國，除了韓國的人蔘雞、台灣傳統美食魯肉飯、四神湯、印尼仁當牛肉咖哩飯、歐式迷迭香烤半雞、夏威夷披薩等主食外，還有美式貝果、芋香紫薯土司，以及麩奶泡泡，和莫凡彼金典巧克力冰淇淋。消費者可以自由配成早餐、中餐、下午茶和晚餐，透過解凍、加熱兩步驟，10分鐘美食上桌。

餐飲集團表示，居家套餐組除了可幫消費者省下外出用餐麻煩，對目前台灣數萬名在家自主健康管理者，也是一個很好的選擇。每組定價3,980元含運費，共計21品項，加計下午茶，每餐150元有找。