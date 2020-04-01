Gogoro VIVA Lite限時降價 最低3萬元有找

Gogoro 資深行銷總監陳彥揚今（1）日宣布，考量防疫期間許多民眾減少搭乘大眾運輸工具，Gogoro 特別體恤需要短程移動或通勤的族群，加碼推出 Gogoro VIVA Lite 限時降價優惠，並提供購車金，扣完縣市政府補助後最低只要不到3萬元，讓大眾都可以輕鬆入手時尚有型的 Gogoro VIVA。

根據台北捷運3月上旬的日平均運載量約為 181 萬人次，與去年同期 217 萬人次相比，日平均下滑達 16.5 %，反應在機車整體銷售表現來看，確實有不少民眾因疫情轉向購買私人載具；Powered By Gogoro Network 電動車聯盟在3月銷售量為 10,038 輛，整體市佔達 13.47 %，較2月銷售量成長四成五，再加上各縣市政府補助陸續到位，整體電動機車買氣穩健成長。

Gogoro 也趁勢將 Gogoro VIVA Lite 限時調降價格並推出 Gogoro VIVA Plus 車款，更加豐富 Gogoro VIVA 車系，搭配今年度汰舊換新補助最低價僅需 29,980 元。

為了在防疫期間減少購車民眾心理負擔，Gogoro 建議消費者也可使用網路商店訂車服務，消費者可以在 Gogoro 網路商店完成前端購車流程，包括車型、擴充配件、資費方案及縣市政府補助等，直接在線上進行程序，民眾動動手指就可以輕鬆入手 Gogoro 智慧雙輪，大幅減少購車時間。

後續再將訂購資料攜至門市完成付款程序，僅需大約5 ~10分鐘即可完成整個流程，立即前往 Gogoro 網路商店線上賞車。