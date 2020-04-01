王品集團近20品牌投入便當市場 估4月中旬開賣

王品集團為國內餐飲龍頭，面對這波比金融海嘯更劇烈的衝擊，也積極調整策略方向因應。旗下近20個品牌將首度投入便當外送市場，預計要在4月中旬開賣，並將與外送平台業者合作，旗下的高檔品牌包括王品牛排、夏慕尼等也都會推出自家便當。

王品集團今年1~2月在台灣的業績還逆勢成長逾6%，不過，3月開始隨著台灣新冠肺炎總案例數破百、連日雙位數暴增，並在短短兩周內衝破300例，對餐飲業的威脅加劇。

王品集團先是在3月下旬發動旗下五品牌的外帶85折活動，緊接著要求旗下各品牌以各自餐飲特色研發便當，且從菜單、做法、包材都要全部重新設計，一次投入近20個品牌要搶攻便當外送市場。

王品集團目前在台有20個餐飲品牌，據悉，此次除了最高端的THE WANG和吃到飽的「和牛涮」不會參與便當外送計畫外，其餘各品牌皆將推出不只一款便當，隨著國內最大餐飲龍頭進駐便當市場，餐飲業的便當大戰也將鳴槍起跑。

除了外帶、外送，王品集團亦有意以冷凍料理搶攻此波居家防疫商機。

王品在2018年成立萬鮮公司，2019年跨入禮盒市場，打通超商、超市、電商通路，今年初亦首度推出「冷凍年菜組合預購」，且創造短短一個月便達到完銷佳績，看準宅商機下的冷凍料理需求，內部也已在積極研擬菜單，要在疫情之下逆勢突圍。