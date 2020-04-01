是你嗎？1-2月統一發票千萬特別獎有18張

千萬富翁是你嗎？財政部今（1）日將公布1-2月統一發票中獎清冊，其中1,000萬元特別獎本期開出18張，200萬元特獎則有14張，財政部提醒，領獎期間自4月6日起至7月6日止，趕緊拿出發票來核對，也許你就是中獎的幸運兒。

1-2月統一發票1000萬元特別獎號碼為「12620024」，200萬元特獎號碼為「 39793895 」。

就目前店家自行公布中獎狀況，統一超商有四位消費者獲得1,000萬大獎，一位在南投縣南投市宏旺門市購買50元的CITY CAFE咖啡；一位在彰化縣社頭鄉金佳旺門市買35元茶飲；還有台南市永康區砲校門市190元，新竹縣竹北市強興門市90元，兩張都是購買民生用品。

統一超商200萬元特獎有三位，台中市西屯區友達光電門市購買CITY CAFE咖啡 ；台南市柳營區小腳腿門市購買統一麵包、茶飲共35元；台北市信義區惠安門市購買日用品、飲品共花費328元。

全家便利商店開出兩張1,000萬元特別獎，其中一位消費者在樹林潭興店買35元中杯熱美式，另一位消費者於宜蘭金泰店，花費90元中獎。特獎200萬元開出二組 ，分別由基隆吉市店及太保嘉新店開出，其中太保嘉新店消費者只花了10元買飲料。

全聯福利中心1,000萬元特別獎和200萬元特獎各一張，1,000萬元特別獎由桃園慈文店開出 ，消費者花費794元購買高鈣奶粉、夜用尿布、地板黏塵拖等商品；200萬元特獎由台北北投店開出，買了衛生棉、軟糖、零食共花860元。