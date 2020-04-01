大同3C首家家電多品牌館開幕 搶攻新業績

大同3C旗下首家家電多品牌館今（1）日開幕，搶攻新業績。全新家電品牌館位於桃園市桃園區復興路，門市現場除完整陳列各大品牌家電商品之外，更設有大同智慧家電體驗專區以及大同快速維修服務專區，提供消費者更多元便捷的消費體驗。

大同3C表示，在地深耕多年，一直以好鄰居的角色帶給消費者優質的家電與服務。此次全新品牌家電館的成立，我們展開了全新的家電體驗視野：一是大坪數空間完整呈現各大主流家電品牌商品，再者我們以高規格打造寬敞明亮的購物環境，提供消費者最舒適的體驗空間。

桃園復興門市將是佈局全台品牌體驗館的第一間，對大同3C來說更是一個全新的里程碑。未來我們更將緊密結合各大主流家電品牌，提供消費者更多元更全面更不一樣的家電選購服務。

大同3C指出，家電品牌館占地近百坪，明亮簡約的設計風格，以木紋、大理石紋堆疊出質感風格。不同於以往的店內陳設規劃，品牌家電館以品牌為主題發想規劃空間，用更寬敞舒適的空間，讓消費者全面了解各品牌商品的特點及使用方式，提供更舒適自在的購物經驗。

首創以COFFEE BAR為概念打造全新風貌的大同專業快修服務中心，除縮短消費者等候時間，提供迅速維修交件服務，在悠閒舒適的環境，為顧客奉上一杯香醇咖啡讓維修體驗更加分。