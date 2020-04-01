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統一超好鄰居文教基金會 首創線上好鄰居同樂會

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
統一超商好鄰居文教基金會首創推出 「OPEN!READING 好鄰居線上同樂會」。 圖／統一超商好鄰居文教基金會
統一超商好鄰居文教基金會首創推出 「OPEN!READING 好鄰居線上同樂會」。 圖／統一超商好鄰居文教基金會

4月兒童節連假將開跑，統一超好鄰居文教基金會結合閱讀與環保教育推出「OPEN!READING 好鄰居線上同樂會」，包括「好鄰居永續綠繪本」、「環保手作DIY」、「OPEN!小將有聲繪本」、「親子閱讀專欄」、「閱讀抽抽樂」共五大活動，周周輪番上線。此外，7-ELEVEN與國家圖書館攜手合作「借書還書服務」，讓民眾可就近透過門市使用取書、還書服務。

統一超商好鄰居文教基金會表示，與7-ELEVEN 5,700家門市共同所舉辦的好鄰居同樂會，是最受歡迎的親子互動體驗之一，透過就近玩、更歡樂的門市活動，長期推動社區關懷，為創造貼近各世代需求的同樂會體驗，首創超商先例推出「線上同樂會」，並結合基金會長期推動閱讀的核心策略，創造更友善的親子共讀環境。

今年在維護個人與家庭健康前提下，在7-ELEVEN門市舉辦的好鄰居同樂會活動暫停舉辦，首次規劃「OPEN!READING 好鄰居線上同樂會」，以「愛閱讀。護地球」為活動理念，與親子線上同樂。

讓親子共讀不僅有趣味、還有環保教育意義，設計「好鄰居永續綠繪本+環保手作DIY」共有5本迷你繪本，同時針對節電、省水、分類回收、種樹四大環保主題規劃手作DIY。

另，統一超商好鄰居基金會長期支持鄉鎮小學閱讀推廣，今年合作73所小學&據點，鼓勵超過4000位孩童提升閱讀力，另7-ELEVEN有逾250家「OPEN！閱覽室」門市，帶動社區閱讀並增進親子陪伴與互動。

7-ELEVEN自2018年起與國家圖書館攜手合作「借書還書服務」，與12所公共圖書館資源中心串接，超過40萬冊書籍可借閱，讓7-ELEVEN猶如便利的巷口圖書館，民眾線上到「公共圖書館圖書資源共享服務平台」借書，線下到7-ELEVEN門市取書、還書，服務推動至今最受新北市、台南市、台中市的市民歡迎，且備受高中生、大學生青睞。

閱讀 親子 統一超商 7-Eleven

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