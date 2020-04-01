車市人氣旺！3月新車掛牌3.72萬輛 2005年以來新高

新冠疫情蔓延壓力下，買車的人急速增加，3月新車銷售傳佳音，掛牌數衝高來到3.72萬輛，這是2005年以來3月銷售最好的成績，和泰車代理的TOYOTA、LEXUS依舊是最大贏家。

原本3月1-30日統計銷售數字為3.24萬輛，但根據監理所最新統計的新車領牌資料，3月新車領牌總數在31日一天出現戲劇性的變化，最後一天的新車銷售領牌數增加4,800多台，讓市場跌破眼鏡，根據監理所最新統計的新車領牌資料，3月新車領牌總數來到3.72萬輛。

和泰車代理的TOYOTA及LEXUS銷售賣的「嚇嚇叫」，3月雙神車RAV4、Altis帶頭衝，兩款車的銷售台數分別達2754台及2563台，推升總銷售台數衝上1.17萬台，這是2005年以來3月出現銷售最好的數字，市占率達31.5%，累計第一季占有率34.2%，座穩國內銷售第一的龍頭寶座。

3月新車銷售數字讓市場驚豔，市場前十大品牌與銷量排名也出現新嬌客，賓士（BENZ）衝到第三名，特斯拉（TESLA）受惠平價電動車Model 3大量來到台灣開始交車，也TESLA的銷售以近千輛的交車成績異軍突起，單月市占排名衝上第8名，這也是TESLA首度擠國內新車銷售量排名前十大。

汽車達人就指出，最近疫情不斷升溫，大家愈來愈不愛搭大眾交通工具，所以推估新車銷售衝高跟疫情漫延也有著直接的關係。

尤其，3月最後一天銷售衝高跟春節假期即將到來，不少人想要在春節期間出遊開自己的車，所以不少人都希望能快點交車，才會出現在3月最後一天出現交車數量達到4,000多台。