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還好有房地合一 學者：就怕三種人逃命亂砍

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
記者游智文／攝影
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疫情持續延燒，但截至目前房市受影響不大。房產學者章定煊表示，還好之前實施房地合一稅，現在台灣房市以低總價的自住市場為主，投資也是收租長線操作為主，房地產行情才會在現階段還挺得住。

不過國內房市並非沒有「軟肋」，有三種人是市場隱憂，只要這三種人不要無理性的亂砍，造成房地產市場的「夜驚」，房地產行情短期來說還是可以穩定。

章定煊表示，台灣股市與美國股市近來都發生了類似軍營「夜驚」的現象，尤其是台灣股市，外資大喊一聲，帶頭亂砍，大家就跟著砍成一團；等到冷靜下來，看了政府利多，發現自己莫名其妙亂砍一通，然後開始回補，造成股市暴跌後，又急反彈。

就一個健康的經濟體而言，新冠疫情就算時間拉長，大不了只是一段時間的消費與生產降低。新冠對勞動年齡的人口死亡率不高，更不可能損壞資本設備，理論上來說，只要新冠疫情獲得控制，生產很快就能恢復，股市不應該跌成那樣。

問題是新冠疫情時間拉長，對於兩種不健康的經濟體有很大的殺傷力。

第一種是原本國家的財富就很薄弱，受到這一段的經濟損失將難以承受。

第二種，嚴重泡沫化的經濟體，泡沫經濟本來就是靠著以債養債，拆東牆捕西牆，現在新冠肺炎導致生產斷鍊、消費斷鍊、資金斷鍊，對於泡沫經濟的威脅就非常大了。

台灣的房市健康嗎？章定煊表示，房地合一稅施行以來，業者跟投資客整天對這個制度說了很多幹話，但如果不是房地合一稅，台灣現在還在炒作不高貴只很貴的高總價產品，買賣移轉棟數一年高達40萬戶，現在能夠逃得過疫情衝擊嗎？

章定煊表示，房市雖然現在還挺得住，但並非沒有「軟肋」。

第一個是2016年以前留下不少中高總價餘屋，屋主一直等著小房炒高後，看有沒有辦法拉動中高總價產品來出手，現在絕望了。

第二、有些建商在這波行情槓桿操作很大，預售第一期都還沒有開工，就已經預售到第四期，如果退定很多，不知道是否撐得下去。

第三、從前年以來，很多建商高價搶地，而且越搶越凶，有些土地的成交價來推算，他們必須要比現在的行情再創新高推案才有利潤，現在短期創新高無望了，他們的財力是否足以做一年以上的養地。

章定煊表示，原則是只要這三種人不要無理性的亂砍，造成房地產市場的「夜驚」，現在房地產行情短期來說還是可以穩定的，只不過成交量大幅萎縮是必然的。

疫情 房地產 房市

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