工具機震撼 百德驚傳裁員
美中貿易戰與新冠肺炎疫情雙重夾擊下，國內工具機產業景氣陷入低迷。有「工具機界勞斯萊斯」之稱的百德機械昨（31）日開出第一槍，傳出將裁員49名員工，引發業界高度關注。公司強調精簡人力主因配合營運與業務轉型，與新冠肺炎疫情無關。
百德表示，這些被通知將解僱的員工，實際離職日在4月底，目前不用上班仍可領4月薪水，等於提前一個月告知；另外將按照比例，將今年未休的特休假換算成薪水發給員工，一切均符合勞基法規定。
百德說，公司去年中即啟動轉型，包括併購美國Winbro集團，辦理現金增資、引進國發基金，調整產品組合與精簡人力等，都屬系列相關的策略作為。
據了解，百德3月27日逐一約談49名員工，並告知將被資遣或優退，被解僱的員工職級最高到協理層級，還有夫妻檔一起被解僱；被通知的員工本周起就不用上班，但可以領到4月薪水。百德此次人力調整後，總員工數將降至168人。
有員工認為，公司事前並沒有進行勞工協商，也未事先通報，應已違反大量解僱勞工保護法。
台中市勞工局昨天初步瞭解，百德解僱員工數並未超過50人，因此沒有大量解僱勞工的情形。
百德為國內知名高階工具機製造大廠，稍早才公告，行政院國發基金及耀華玻璃管理委員會，透過此次現增入股百德，國發基金與耀華玻璃合計將持有百德約5.9%股權。
受美中貿易戰影響，百德去年合併營收19.15億元，年減5.1%；由於併購美國Winbro集團，需提列3,000多萬元費用，加上匯損，合併稅後淨損0.91億元，每股虧損2.23元。
百德去年10月斥資19.69億元，取得全球知名燃氣渦輪發動機設備製造商Winbro集團所有股權，集團藉此正式切入航太設備供應鏈與能源電廠領域，有助拓展全球版圖。
目前百德在手訂單約300台各類工具機，能見度看到第3季；但百德也不諱言，新冠疫情嚴重衝擊歐洲市場，目前客戶交貨多有遞延情形。
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