快訊

如「N號房」在台灣 現行法制足以保護被害人嗎？

疫情衝擊 誠品行旅自救靠當「媽寶」創造上千訂房

經濟日報 / 記者陳葦庭／即時報導
誠品行旅總經理王本仁從業務開始做起，曾歷經SARS風暴的他直言當時很多飯店都是自有建物，但如今台北許多飯店都是「租」來的，就算降價刺激住房率也不夠付房租，反倒壞了自身品牌價值。記者陳葦庭／攝影
誠品行旅總經理王本仁從業務開始做起，曾歷經SARS風暴的他直言當時很多飯店都是自有建物，但如今台北許多飯店都是「租」來的，就算降價刺激住房率也不夠付房租，反倒壞了自身品牌價值。記者陳葦庭／攝影

新冠肺炎疫情衝擊觀光旅遊業，飯店為了「活下去」紛紛推出低價促銷，不過，誠品行旅的房價卻仍維持在原本的6000至7000元，總經理王本仁說，自己有個好媽媽，因此當然選擇當「媽寶」，整合誠品集團資源，推出「憑誠品商場或書店發票抵全額房費」優惠，變相鼓勵民眾消費，短短一週就湧入1000多間的訂房。

新冠肺炎疫情從農曆年後開始蔓延全球，連帶衝擊第一線的觀光旅遊業，台北市飯店3月住房率剩不到一成，在飯店業服務近20年的誠品行旅總經理王本仁從業務開始做起，曾歷經SARS風暴的他直言當時很多飯店都是自有建物，但如今台北許多飯店都是「租」來的，就算降價刺激住房率也不夠付房租，反倒壞了自身品牌價值。

從事飯店多年，王本仁在疫情爆發初期也曾有降價促銷的盲點，今年二二八期間就曾經推出快閃促銷優惠，但完全沒有效果，讓他開始反思這些「自以為的方案」其實並不是消費者要的。

作為誠品集團旗下的飯店，王本仁說，自己有個「好媽媽」包辦了食衣住行育樂等生活各層面，因此他和行銷團隊決定從當「媽寶」開始，盤點了集團可運用的資源後發現誠品生活、誠品書店等賣場業績也確實因為疫情受到影響，在各事業體都有共同目標的情況下就推出了這次「發票變現金」的活動，240萬的誠品人會員都可以憑同日實體發票到誠品折抵餐費或住宿費。

「買手機也可以抵房費。」王本仁舉例，飯店和餐飲對民眾來說是被動需求，但手機、電腦壞了不能不買新的，既然消費者來說同樣都要花錢，不如透過這樣的方式鼓勵民眾到誠品買，還能折抵住宿房費，為商場、旅館和消費者創造三贏的局面，而活動開跑後果然引起很大的迴響，短短一週時間就湧入1000多間的訂房，清明節連假住房率高達7成。

在創造需求的同時，王本仁也不敢輕忽疫情，他表示，專案開跑後住房率雖有提升，但是他仍堅持要關閉部分客房，保持適當的安全距離，為旅客和同仁的健康把關。

疫情 住房率

延伸閱讀

高雄推「親善旅館」 讓隔離者住家、家人住飯店

Airbnb灑幣75億 補償受疫情衝擊房東

防疫救業績 北投溫泉業者推14天長住優惠方案

清明連假 南部旅宿訂房有起色

相關新聞

環保大精進 中鋼新二階煉焦爐及乾式淬火工程開工

中鋼「新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程」開工祈福，全案引進領先全球的環保技術，中鋼環境保護的能量向上提升，董事長翁朝棟說，...

蕭敬騰生日暖心做公益 樂捐拌麵給華山基金會

歌手蕭敬騰3月30日喜過生日，但今年碰到疫情延燒，老蕭不僅照常錄影工作，也暖心持續做公益。這次因為看到搶物資新聞，蕭敬騰...

貿協再宣布食品6展延期 6月底前國內展全變調

貿協今（31）日再宣布FOOD TAIPEI系列展，共6個展覽食品展延期到12月，貿協統計，目前已經有共19個展延期或取...

微風信義與南山部分高樓餐廳 將採「跳桌帶位」

因應新型肺炎疫情，微風信義和微風南山各館高樓層餐廳，部分高樓層餐廳如饗饗INPARADISE、The Ukai Taip...

疫情嚴峻 華航集團抗疫措施全面啟動

因應新冠病毒疫情持續變化，華航集團打造全員安心工作環境。其中，華航強化第一線員工防疫作業，自4月1日起國內各地營業櫃台將...

中鋼汰換煉焦爐乾式淬火動工 改善南部空氣品質

中鋼公司今天舉辦「新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程」開工祈福典禮，中鋼董事長翁朝棟表示，新二階引進國際先進技術與經驗，在有...

實體展延期貿協改線上 360度3D展出

因應國際展覽受疫情影響延期、停辦，造成實體外銷趨緩，為輔導中小企業透過數位貿易搶攻線上逆勢成長商機，外貿協會今天表示，將擴大協助超過40個受影響實體展團轉型設立線上展覽、虛擬展館專區，打前鋒的「織襪眼鏡時尚虛擬展館」今天上線，讓買主在家跨國逛展，直接詢價、下單。

因應工輔法新修上路 新北Line群組輔導業者合法化

新北市政府因應2019年7月24日修正之「工廠管理輔導法」部份條文，已於今年3月20日起實施，啟動未登記工廠輔導服務團、...

越南超前部署重視防疫 管控優於東南亞鄰近各國

越南防疫居冠東南亞，21日凌晨0時起，對於各國入境者要強制執行集中隔離後，目前各省間的交通也有限度的減少，以免民眾造成群...

實體展延期貿協改搭線上展館 織襪展打先鋒360度3D展出

因應國際展覽受疫情影響延期、停辦，造成實體外銷趨緩，為輔導中小企業透過數位貿易搶攻線上逆勢成長商機，外貿協會今（31）日...

史上最大宅經濟潮！新冠肺炎恐改變產業生態

新冠肺炎疫情可能改變產業生態！未來的遠距工作、視訊會議、遠距教學成為新的趨勢。電子商務、電競遊戲可望因為這次疫情帶動新的成長動能。上述的產業發展趨勢都需要龐大的網路流量，更需要保障網路的使用安全，避免遭到駭客和電腦病毒的攻擊，催生伺服器和資訊安全產業的新成長動能。

本土咖啡品牌搶攻輕食市場 東南亞推展計畫延遲

本土咖啡品牌cama宣布，全新二代店上線，全台共開出9家，主攻輕食市場，帶動單店業績成長；而原定首季開出東南亞首店的計畫...

熱門新聞

裕隆史上首度減資彌補累虧！自有品牌夢，為什麼「養出4個大洞」大虧244.65億元？

越南兩大城高度警戒 交通先限縮

計程車、遊覽車司機可望領3萬元補助 待蘇貞昌拍板

小七賣遊艇 不用百萬即可擁有第一艘船

3年換3人！燦坤高階走馬燈 董座閃辭

央行還有降息空間 楊金龍：不會調整至0或負利率

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。