疫情衝擊 誠品行旅自救靠當「媽寶」創造上千訂房

新冠肺炎疫情衝擊觀光旅遊業，飯店為了「活下去」紛紛推出低價促銷，不過，誠品行旅的房價卻仍維持在原本的6000至7000元，總經理王本仁說，自己有個好媽媽，因此當然選擇當「媽寶」，整合誠品集團資源，推出「憑誠品商場或書店發票抵全額房費」優惠，變相鼓勵民眾消費，短短一週就湧入1000多間的訂房。

新冠肺炎疫情從農曆年後開始蔓延全球，連帶衝擊第一線的觀光旅遊業，台北市飯店3月住房率剩不到一成，在飯店業服務近20年的誠品行旅總經理王本仁從業務開始做起，曾歷經SARS風暴的他直言當時很多飯店都是自有建物，但如今台北許多飯店都是「租」來的，就算降價刺激住房率也不夠付房租，反倒壞了自身品牌價值。

從事飯店多年，王本仁在疫情爆發初期也曾有降價促銷的盲點，今年二二八期間就曾經推出快閃促銷優惠，但完全沒有效果，讓他開始反思這些「自以為的方案」其實並不是消費者要的。

作為誠品集團旗下的飯店，王本仁說，自己有個「好媽媽」包辦了食衣住行育樂等生活各層面，因此他和行銷團隊決定從當「媽寶」開始，盤點了集團可運用的資源後發現誠品生活、誠品書店等賣場業績也確實因為疫情受到影響，在各事業體都有共同目標的情況下就推出了這次「發票變現金」的活動，240萬的誠品人會員都可以憑同日實體發票到誠品折抵餐費或住宿費。

「買手機也可以抵房費。」王本仁舉例，飯店和餐飲對民眾來說是被動需求，但手機、電腦壞了不能不買新的，既然消費者來說同樣都要花錢，不如透過這樣的方式鼓勵民眾到誠品買，還能折抵住宿房費，為商場、旅館和消費者創造三贏的局面，而活動開跑後果然引起很大的迴響，短短一週時間就湧入1000多間的訂房，清明節連假住房率高達7成。

在創造需求的同時，王本仁也不敢輕忽疫情，他表示，專案開跑後住房率雖有提升，但是他仍堅持要關閉部分客房，保持適當的安全距離，為旅客和同仁的健康把關。