不出國也能買免稅品！昇恆昌幫你付稅金 推宅配網服務

全球疫情延燒，也讓機場冷清清，為了刺激大家購買商品，昇恆昌31日宣布，昇恆昌宅配網Ever Rich to Home 4月6日將全新上線，由昇恆昌吸收所有稅金，上千種商品皆為免稅價，並提供宅配到府服務，同步推出線上會員兩大現折優惠與獨家限量的滿額好禮，首次下單就享現金折抵，價格比百貨母親節檔期划算。

昇恆昌宅配網根據不同商品類別，下單後，昇恆昌因需進行付稅流程，將在約2至14天後宅配送到家，消費者就能買到免稅價的商品。

防疫推升宅經濟，線上購物正夯，昇恆昌推出全新宅配網服務，網囊括上千種商品，國際精品、時尚名品皆可以低於市場行情價入手，滿額再送品牌獨家贈品；香水與美妝保養品更有獨家免稅大容量特惠組，甚至有常年不折扣、台灣未上市的獨家商品都在昇恆昌宅配網上架。