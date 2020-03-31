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今年促參招商簽約金 仍力拚全年破千億

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

財政部促參司今（31）日公布今年第1季促參招商成績，共18件簽約，民間投資金額179億元，金額較去年同期減少約六成。是否受到新冠肺炎疫情影響？促參司官員表示，短期招商成績尚不足以反映全年招商熱度，對於市場仍有信心，全年招商成績仍以突破1,000億元為目標。

促參司副司長李嘉珍表示，觀察近三年第1季招商表現，2018年則簽約五件、投資2億元，2019年簽約28件、投資507億元，每年波動程度不一，今年成績相較之下，表現也並不算太差。

李嘉珍也以2018年舉例，雖第1季簽約件數、投資金額表現不如預期，但到了年底「大船入港」，許多大案拉尾盤陸續簽約後，當年全年投資額就創下2,373億元的高水準，「只看第1季還太早。」

她也指出，今年第1季有四案簽約金額超過10億元，其中最大一案是由交通部主辦的「台鐵高雄火車站站東舊宿舍都更案」，據了解此案是由建商日勝生得標，以打造高雄「新京站」為目標，台鐵局今年2月才剛與日勝生簽約，民間投資金額約81億元。

此外，李嘉珍也表示，像是30日甫開標的國產署世貿三館地上權案，還未納入第1季招商成績裡，不過據開標結果，標脫總額312億已創下紀錄，對今年招商成績而言也是一劑強心針；而接下來第2季，還有台中市大肚區大型物流中心、南投縣魚池鄉日月明珠休閒飯店、台北港特定區等案值得期待。

對於新冠肺炎疫情影響，李嘉珍表示，今年促參招商金額仍將挑戰突破千億，並不打算下修目標，雖然疫情衝擊在所難免，但財政部對於市場熱度仍樂觀期待。

去年促參招商成績亮眼，全年共95件成功簽約，民間投資金額達1,745億元，創下歷年第三高紀錄。而六都當中，台北市在雙子星開發案、信義行政中心地上權等大案加持下，投資金額破900億元，也刷新台北市歷史新高紀錄，三度蟬聯六都招商王，二、三名則分別為台中市、高雄市。

疫情 地上權 財政部

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