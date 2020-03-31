TESLA台灣3月掛牌數再創新高 單月掛牌突破1,600輛

電動車領導品牌 TESLA 2月成功突破全球量產一百萬輛電動車，而台灣也同樣交出亮麗的成績單，3月 TESLA 總掛牌數突破 1,600 輛，超越去年 12 月逾千輛掛牌的好成績，其中本月 Model 3 掛牌數突破 1,400 輛，改寫電動車在台灣單月掛牌紀錄。

TESLA 也將在今年持續增加全台灣超級充電站數量，台灣更將是亞洲首批導入第三代 (V3) 超級充電站的市場，台灣車主將享受比第二代 (V2) 超級充電站更快速的充電體驗，其中 Model 3 車型最快充電 5 分鐘可達到 120 公里續航力。除此之外，TESLA 也持續協助台灣車主設置家用充電，期待隨著充電基礎建設與觀念的普及，將有更多台灣車主加入 TESLA 加速全球轉向永續能源的進程。

除了持續協助台灣車主設置家用充電，並增設遍布全台的目的地充電站與超級充電站，健全充電解決方案之外，TESLA 更持續透過 OTA (Over-the-Air) 軟體更新優化車主體驗，包含近期更新升級的語音辨識系統，讓車主能在專心駕駛之餘，一鍵輕鬆控制導航、影音娛樂、空調等系統。