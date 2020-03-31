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鴻林堂生技研發17分鐘高通量檢驗試劑與藥物篩選平台

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
竹科管理局31日舉行記者會，科管局局長王永壯（右二）邀請奎克生技光電營運長劉明山（左二）、味正唯處長（左一），及鴻林堂生技總經理李冠林（右一），分享對新冠肺炎投入的研發成果。記者李珣瑛／攝影
竹科管理局31日舉行記者會，科管局局長王永壯（右二）邀請奎克生技光電營運長劉明山（左二）、味正唯處長（左一），及鴻林堂生技總經理李冠林（右一），分享對新冠肺炎投入的研發成果。記者李珣瑛／攝影

響應政府號召生技產業共同因應COVID-19（新冠肺炎）疫情，竹科廠商鴻林堂生技集結全公司能量，積極投入對抗新冠肺炎的相關研發。推出多重優化後的核酸反應試劑，經測試可在20分鐘內完成反應，具有一次性判別380個樣本是否感染新冠肺炎病毒的潛力。

此外，鴻林堂公司也正與國立清華大學生科院聯手，進行新冠病毒藥物快速篩選平台的建置開發。

鴻林堂生技創立於2004年；專精於大量生產蛋白標記物、高分子聚合膠體、聚合脢連鎖反應、RT-Q-PCR所使用的多種酵素及核苷酸，在台灣實現完全自製，填補了我國生技產業此一領域之缺口，使台灣由進口國轉變為出口國。

累積多年經驗，鴻林堂擁有real-time PCR檢測試劑所需之核苷酸、螢光探針、反轉錄脢、RNA分解抑制物等關鍵原物料的大量生產能力，可作為政府在重大疫情爆發時的防疫夥伴。目前該公司已積極增加PCR檢測試劑及其原物料的產能，並與公司在世界各國的客戶合作，提供各國所需的PCR試劑或材料，代表台灣為世界各國防疫盡一份心力。

目前確診新冠肺炎是以核酸確診方式進行，耗時較長，平均約需4小時，導致提升採檢量能困難。鴻林堂生技公司積極進行試劑及方法的優化，經一次次縮短時間的實驗，達到僅不到30分鐘反應時間，即可一次對數百個樣本判別是否感染，有效提升篩檢量能，時效目前仍在持續進步中。新品種優化酵素、反轉錄脢、螢光探針等均已在國內新竹園區內大量生產，無國際斷航缺料的風險，為未來大規模普篩做好準備。

另外，鴻林堂生技也與清華大學生科院密切合作，受託進行「抑制新冠病毒藥物篩選平台」的開發。鴻林堂生技的優勢在於具有基因工程、微生物發酵與大量純化等工業級核心技術，目前正全力投入新冠肺炎表面蛋白胜肽生產。預計平台技術可以在3至5個月取得實驗結果並加以驗證。鴻林堂生技與國立清華大學雙方聯手，可望加速治療藥物的開發，為全民防疫再添利器。

鴻林堂的有機化學合成部門深具實力，今年一月過年期間即著手合成氯奎寧；日前建立了快速純化氯奎寧的有效方式，可將粗製品一步提昇純度至99.7%，符合歐洲藥典的規範。若未來國家政策需要自行合成氯奎寧，鴻林堂義不容辭。

鴻林堂生技總經理李冠林強調，在這場防疫中一定會持續以過去在檢測試劑研發及產製的經驗，為國人的健康而努力。

鴻林堂生技總經理李冠林表示，面對新冠肺炎疫情會持續以過去在檢測試劑研發及產製的經驗，為國人的健康而努力。記者李珣瑛／攝影
鴻林堂生技總經理李冠林表示，面對新冠肺炎疫情會持續以過去在檢測試劑研發及產製的經驗，為國人的健康而努力。記者李珣瑛／攝影

生技產業 肺炎

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