eBay協助跨境電商賣家 減少疫情對物流與信用評等衝擊

因應疫情影響，實體消費轉移至線上消費，為跨境電商帶來機會與挑戰。eBay內部調查顯示，跨境電商的賣家最擔心疫情影響物流進度，衝擊產品供應與庫存。針對疫情，eBay分別在物流進度、既有賣家平台維護、新進賣家協助等面向，祭出因應措施支持賣家的營運。

根據eBay內部資料，疫期期間台灣賣家在消費電子、遊戲商品、健康與美妝等商品在平台明顯取得銷售成長。但疫情影響部分航班暫停，連帶影響物流進度，中華郵政近期便針對特定國家停止物流服務。庫存、人手限制等因素，也可能讓賣家無法順利寄出商品，影響商品的時效性。eBay配合各家物流服務的通知，主動延長賣家的商品預計寄送時間（estimated delivery day），藉此處理訂單截止時間與預計最晚收貨時間，預先避免因物流引發的買家退貨、退款情形。

eBay也提出因應措施，減緩這波疫情對賣家信用評級和考核的衝擊。如果賣家在3月6日前取消訂單並標示缺貨，該筆訂單的缺貨紀錄不會留在eBay平台上，避免影響商店考核。如果因為疫情而有商品未到貨的糾紛，eBay也將協助賣家處理，以保障全球各地賣家的銷售表現。eBay接下來將持續研擬保護方案，確保賣家在疫情期間的正常運作。

在這波疫情當中，eBay建議台灣賣家採取店鋪休假模式告知消費者，在商品寄送地點的選項中關閉已經停止寄送的國家，避免後續交易問題發生。除此，eBay也針對賣家關心的政策保護議題開啟線上培訓課程，並持續透過LINE、Facebook等官方管道，與賣家即時更新刊登政策。