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環保大精進 中鋼新二階煉焦爐及乾式淬火工程開工

經濟日報 / 記者林政鋒／即時報導
中鋼「新二階煉焦爐及乾式淬火工程」開工，環保大精進。中鋼提供
中鋼「新二階煉焦爐及乾式淬火工程」開工，環保大精進。中鋼提供

中鋼「新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程」開工祈福，全案引進領先全球的環保技術，中鋼環境保護的能量向上提升，董事長翁朝棟說，此案工法技術複雜度相當高，完工後將會是一大工程創舉。

中鋼公司「新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程」開工祈福典禮，由中鋼董事長翁朝棟親臨會場主持，總經理王錫欽、執行副總黃建智、中鋼企業工會理事長陳春生及相關單位主管與會共同祈福，高雄市副市長陳雄文及環保局副局長吳家安列席觀禮。

陳雄文說，中鋼一直是國內企業界的楷模，不僅僅是鋼鐵產業的龍頭，也是高雄市的在地代表性企業，更是國家重要的工業。30年前他在高雄市環保局服務時，向中鋼所提的相關環保要求，都很快得收到回應改善，充分感受到中鋼的紀律及效率。

陳雄文表示，近年中鋼陸續進行多項環保改善措施，例如脫硫、脫硝及防塵設備工程等，「新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程」更是格外重要，加上去年開工的煤礦封閉式建築工程，非常期待這兩個工程順利進行及完工，相信對於高雄市的空氣品質改善，將有相當大的幫助。

翁朝棟指出，中鋼為精進「環境管理」與「清潔生產」目標，董事會決議通過94億元的「煉焦爐及乾式淬火設備建造第一期工程」設備投資案，今年4月開始啟動新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程，中鋼集團整合集團力量，引進國際先進技術與經驗，在有限的土地上同時興建煉焦爐及乾式淬火設備，打破先建煉焦爐，後建乾式淬火設備的國際慣例，並努力於2024年2月完成設備運轉。

翁朝棟說，此高難度工程對中鋼施工團隊是一大挑戰，不僅要克服現有場地不足的困難，更需配合公司生產營運，加上工法技術複雜度相當高，完工後將會是一大工程創舉。

翁朝棟表示，中鋼對於環境的保護向來不遺餘力，並將「節能環保」納入公司願景，積極投入各項環保改善計畫。近年來，中鋼更加大力度且加速進行各項環保工程，例如去(108)年12月完成「燒結礦自動化封閉式建築」，去年7月也啟動「新建煤礦封閉式建築第一期工程」，目前正如火如荼地興建施工，預計110年12月完工，未來中鋼生產製程所需的煤礦將改存放於封閉式建築內。

中鋼 環保

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