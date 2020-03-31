LINE打造五台主題捐血車 吸引民眾捐熱血

LINE 與台灣血液基金會攜手打造全球首發的五台 LINE FRIENDS 主題限定捐血車，今日起陸續上路，執行募血任務。LINE台灣表示，未來兩年，捐血者在台北、新竹、台中、台南、高雄都能見到最熟悉的熊大、兔兔陪大家一起愛捐血。

即日起至2020年8月31日止，捐血者可以在這五台捐血車上拿到期間限定的LINE MUSIC 14天免費體驗序號卡，雙方並合作優化「愛捐血」公益帳號，點選帳號下方的「LINE FRIENDS 主題捐血車」就能找到附近的捐血點與捐血車。

LINE台灣表示，台灣社會持續往少子化及高齡化發展，各項醫療對於血液的需求並沒有減少，年輕血源必須逐漸成為台灣醫療用血的支柱。根據台灣血液基金會所公布的最新統計，台灣24歲以下的捐血人次逐年下滑，從2010年的446,498人次降到2019年的290,444人次，十年之間減少了34.95%；另外，2019年中，24歲以下的捐血者平均捐血1.34次，低於全部捐血者平均的1.78次，顯示年輕族群相對較少重複捐血者。