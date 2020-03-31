KLOOK：購買4月30日前行程者可免費改期或退訂

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，為維護用戶的權益與安全，KLOOK公布最新退改政策，已預訂2020年4月30日前行程的用戶，無須出示任何證明或文件即可退訂或改期，希望給予用戶足夠彈性調整空間，讓用戶可以安心做行程調整和安排，維護用戶的安全，避免因為無法退改的壓力而出遊，反倒暴露在風險之中。

KLOOK執行長暨共同創辦人林照圍（Ethan Lin）表示，可以理解現在許多人對出國旅遊的憂慮，近期密切關注疫情的發展，動態調整行程退改政策。除了協助已預訂4月30日前行程的旅客退訂或改期，欲取消的訂單中如果有使用KLOOK積分，也會一併退還至用戶的帳戶中，用戶可以直接透過「諮詢客路」與KLOOK客服聯繫，處理訂單退改等問題