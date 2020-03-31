連假在家防疫 愛奇藝提供六縣市體驗序號
新冠肺炎疫情持續升溫，近期因境外移入案例大增，為防堵疫情破口，居家隔離的人數也呈倍數成長，愛奇藝在台經銷商歐銻銻娛樂認購萬組愛奇藝台灣站VIP序號，第一批已分別提供高雄市政府6,000組、桃園市政府1,500組、新竹縣政府1,000組，嘉義縣及花蓮縣各500組，即將提供台北市政府10,000組序號。領用者只要輸入專屬序號即可在居家隔離或檢疫的期間無限制觀賞影音內容，包括戲劇、電影、動漫、兒童、紀錄片等包羅萬象的娛樂影音。
愛奇藝表示，希望在全民防疫的非常時期，能夠透過多元豐富的影音內容，讓居家隔離者能感受到樂趣及溫暖，在家輕鬆、安心、便利的暢享娛樂影音，一起度過14天的隔離檢疫期。
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