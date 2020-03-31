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蕭敬騰生日暖心做公益 樂捐拌麵給華山基金會

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導
老蕭拌麵搶宅經濟商機，銷量上升。圖/金博家提供
老蕭拌麵搶宅經濟商機，銷量上升。圖/金博家提供

歌手蕭敬騰3月30日喜過生日，但今年碰到疫情延燒，老蕭不僅照常錄影工作，也暖心持續做公益。這次因為看到搶物資新聞，蕭敬騰想到自家推出的產品，於是自掏腰包提供老蕭拌麵，捐給專門照顧弱勢長者的華山基金會，讓他們可以發送給無法出門用餐的長輩，解決防疫期間的三餐問題。

長年忙碌的空中飛人老蕭，最近碰上疫情，空出更多時間當宅男，但他在家也沒閒著，愛吃麵的他，不斷試吃各種辣味拌麵，去年出了二款拌麵後一直在思考適合大家的家常口味，在家現煮就能吃到食物的美味。

尤其是拌麵，麵條煮熟滾上醬汁大口品嚐，更讓人直呼過癮；所以老蕭這回還是延續去年拌麵風格，保留辣味基調，但調整辣度，推出塔香微辣、椒麻微辣 兩款關廟刀削麵，針對輕度吃辣偏好者，有點刺激帶點辛香，滿足食辣的慾望卻又不會辣到冒汗的狼狽，成就完美微辣美食新體驗。

會想要用塔香入味，主要是因為老蕭常年全球奔波，注意到海外中餐館少有爆香九層塔料理，這種迷人香氣，讓老蕭催生出新口味的靈感，利用九層塔爆醬香氣，搭配爽脆鹹甘的剝皮辣椒及新版的波浪刀削麵，發現令人意外的合拍。

而另外一款椒麻微辣，則以爆香的花椒為基底，加入私房漢方辛香料，鹹香微辣甘甜的口感，黃金比例的秘製椒香辣醬，微辣微麻微辛微甜，是讓不敢吃辣的饕客，也可以品嚐的好滋味。

金博家與蕭敬騰聯手出品的「老蕭拌麵」去年九月上市，首批十萬包銷售一空，今年碰上疫情，看準宅經濟商機，蕭敬騰和團隊研發新口味，推出塔香微辣，椒麻微辣兩款關廟刀削麵。3月25日開放訂購，一上線就當機，被網友虧比搶口罩還難，工作人員緊急鋪貨，目前包括家樂福，大潤發，愛買，新光三越都可以買到了。

蕭敬騰防疫做公益，捐贈老蕭拌麵給華山基金會。圖/金博家提供
蕭敬騰防疫做公益，捐贈老蕭拌麵給華山基金會。圖/金博家提供
老蕭拌麵新口味—椒麻微辣、塔香微辣。圖/金博家提供
老蕭拌麵新口味—椒麻微辣、塔香微辣。圖/金博家提供

蕭敬騰 疫情

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