新冠疫情衝擊實體展 貿協「蓋」虛擬展館搶線上商機

貿協今年上半年19個實體展皆延期或取消，損失超過5億元。貿協今（31）日舉辦線上虛擬展館啟動記者會，貿協秘書長葉明水表示，為抓住線上商機，將協助46個受影響實體展團轉型設立線上展覽、虛擬展館專區，並宣佈首座「織襪眼鏡時尚虛擬展館」上線，4月包含此展館將有4個線上展覽館打頭陣。

「織襪眼鏡時尚虛擬展館」原為貿協攜帶廠商展品前往日本最大東京時尚匯集展（Fashion World Tokyo）計劃，但日前大會已經宣布延期，貿協仍決定透過數位、突破限制，如期上線且擴大「蓋」出虛擬展館，展出國際品牌指定採購的絲襪、創新咖啡紗3D無縫襪子、布料與眼鏡等台灣時尚產業商品，維持數位貿易管道。

貿協數位商務處處長陳鈴君指出，線上展館採3D建模、可360度觀看，點選產品就可以線上聯絡廠商，每個展館成本約60萬元起跳，事實上比實體動輒百萬裝潢的攤位還要「省錢」，且「要多大就可以多大」，將在線上展覽一整年。

葉明水表示，4月將還有IOT/智慧醫療館、工業主題館、台灣形象展的跨境電商館與今日開館的織襪眼鏡時尚館等共4大風格虛擬展館上線，展出各產業達250項台灣中小企業特色商品；目前共有46個線上展覽正在規劃中，目標6月底前上線。

葉明水指出，2月起為面對疫情升溫、實體外銷挑戰，貿協立即啟動多元數位貿易服務資源，輔導中小企業掌握線上轉單效應與商機；如擴大視訊採購規模，積極爭取取消來台買主以視訊方式媒合台灣供應商，將服務超過600位買主、近2千家廠商。

同時，於台灣經貿網建置「防疫」與「宅經濟」兩大專區，收錄近8千家廠商產品，兩專區累計商機突破2000筆。「宅經濟」專區內容有什麼？陳鈴君說明，包括桌遊、遊戲機、DIY產品、健身器材等，所有能「在家宅」的商品都收錄在內，相當特別。

據了解，疫情以來，貿協的線上洽談服務在國內外詢問度暴漲6倍，原本就可以以線上方式下單的商品，例如水果等，業績不減反增；不過，過去以實體採購為主的例如自行車零件等商品，效益還有待觀察。