微風信義與南山部分高樓餐廳 將採「跳桌帶位」

因應新型肺炎疫情，微風信義和微風南山各館高樓層餐廳，部分高樓層餐廳如饗饗INPARADISE、The Ukai Taipei、MORTON'S等多家餐廳採「跳桌帶位」，讓消費者與消費者之間維持用餐的一定距離，或如新葡苑四十六將店內更將部份桌椅減少50%，拉寬桌距。

Smith & Wollensky更首度推出「外燴服務」，不管是要舉辦各式派對、居家宴客，都將由最專業的S&W廚師團隊設計與烹調餐點，提供客製化服務，也提供派對專案-外帶限定隱藏版菜單。

除了拉寬桌距、提供外帶服務之外，為鼓勵消費者用餐，新葡苑四十六也推出內用享餐點全面85折優惠、犇極上即日起至4月30日憑醫護證件餐點8折起之外，MORTON'S、MIRAWAN 也推出餐點優惠。

而Saffron 46則宣布，不管是餐飲、飯店、百貨、航空業等，即日起至4月30日周一到周四提供餐點九折優惠之外，Saffron 46 Bar晚上十點推出深夜優惠，任選一道下酒菜（260至420元）加一杯調酒（350～500元）只要500元。

CÉ LA VI Taipei 期間限定推出四月與五月的當月壽星，只要邀請 3 位親友一同享用 CÉ LA VI午晚餐套餐，即可享四人同行一人免費之優惠更加碼贈送晚間酒吧獨家調酒兌換券一張。