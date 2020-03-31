車市需求未減 但斷鏈疑慮也未解

還差一天，3月車市已達到32,466台，逼近原先龍頭車廠和泰車對3月3.3萬台的預估，較去年同期微幅成長，但比上月大增18.7%。預計明天為3月的最後一天，掛牌數將大幅湧進，這一波疫情帶來的逆勢成長潮到底何時截止，尚待觀察。

和泰車對於4月車市的看法則抱持穩定樂觀態度，預期約在3.2萬台，較3月減少。

在疫情期間，車廠的販促案也有防疫考量，和泰車打出「TOYOTA 淨化新氣象」，4月購買指定車款就送日本大金（DAIKIN）除菌空氣清淨機，主打「閃流放電」技術可產生具有強效氧化分解力的高速電子，可有效除菌99.9%（諾羅、流感病毒／黴菌／大腸桿菌）、除塵（灰塵／霧霾／塵蟎／花粉／過敏原）。

對於市場的表現，和泰車表示，市場不減反增主要因為政府疫情控制良好，消費者信心沒有太大影響。另外淸明掃墓、國內旅遊不搭遊覽車，不坐高鐵，就是要自己開車才安全， 油價大幅下跌，開車成本低也都是重要因素。

購車多為計劃性需求，很少臨時起意的，但因為許多國家開始作一些更嚴格的隔離（封城）作法，生產是否會中斷的疑慮仍未完全解消。