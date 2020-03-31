居家運動防疫 Garmin籲科學化自主健康管理

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
Garmin／提供
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防疫不忘健身，Garmin表示，根據Garmin Connect台灣用戶的數據趨勢顯示，自去年12月底疫情發展開始，相較前一年同期，從事瑜珈、自由重訓、室內有氧等室內或居家運動的總體趨勢明顯上升近45%；而戶外通風、避免近距離室內群聚的登山和高爾夫活動也各有46%及59%的成長幅度。

澳洲體育運動科學學會ESSA於疫情期間鼓勵大眾持續運動，主要基於兩大主因，除了多項研究支持適度、規律的運動和免疫系統健康之間的聯繫外，運動也可促進提升心理健康。

Garmin表示，藉由累積近3,000萬活躍用戶使用經驗與數據，Garmin不斷測試、精進錶款生理健康數據監測技術，使用者可參考隨時隨地追蹤的生理健康數據，更積極主動掌握自己的身體健康狀態。除了幫助使用者長期追蹤生理數據外，Garmin表款內建身體能量指數功能，綜合各項監測值，利用心率變異數、壓力等級、睡眠品質和活動數據，可分析使用者整天活動後的儲備能量，提供使用者瞭解身體精力狀態的持續性指標。

一般人普遍都認為運動有益健康，因此不少民眾會用運動來增強自身免疫力，但依據每個人身體狀態不同，運動強度會對免疫力產生不同的影響，澳洲體育運動科學學會ESSA建議，每個人都應基於自身的狀況進行適度的運動。在某些情況下，過度劇烈的運動反而會產生免疫空窗期，所以運動更需要按照個人身體狀況評估進行。

Garmin指出，透過智慧穿戴裝置的主動式生理數據監測搭配運動分析及建議，可以幫助使用者檢視自己的健康狀態及運動成效，也能夠幫使用者擬定訓練計畫，科學化的運動模式，將協助現代人有效掌握自己的運動及健康狀態。

Garmin 疫情

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