趁疫情布局新藍海 宏遠宣布投入防護衣開發

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

新冠肺炎疫情延燒，引爆醫療防護衣需求暴增，遠東集團旗下宏遠興業（1460）今天宣布結合旗下紗、織、染、成衣的一貫化研發能量，正式投入防護衣開發。

新冠疫情蔓延全球，攸關前線醫護人員安全的醫療防護衣已成為各國爭搶的重要戰略物資。國內機能紡織大廠宏遠看好隔離防護衣的未來市場趨勢，今天宣布，將正式投入防護衣開發。

宏遠總經理葉清來表示，宏遠投入防護衣開發，最大優勢是公司具有從紗、織、染、成衣一貫化的研發能量及相關技術和全球布局。初期先利用自家布料和貼合技術的優勢，依市場需求開發「重複使用型」和「拋棄式」的P1等級防護衣，這部分應該很快就可以有成果。

之後再以過去製作機能性服飾的經驗，調整止水條契合度等，開發更高等級的P3防護衣，除了透氣舒適及耐水壓，還要兼顧病毒、血液無法穿透。

葉清來說，宏遠本來就以機能布料為強項，近期新冠肺炎疫情，意外帶給宏遠轉型契機，希望以機能布料的技術為基礎，進行醫療用布開發，拓展新藍海。

宏遠 疫情 新冠肺炎

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