因應工輔法新修上路 新北Line群組輔導業者合法化

新北市政府因應2019年7月24日修正之「工廠管理輔導法」部份條文，已於今年3月20日起實施，啟動未登記工廠輔導服務團、建立未登記工廠專屬LINE群組提供24小時簡易諮詢，將在4月6日起，以線上直播的方式辦理多場說明會，協助業者瞭解法令細節。

新北市經發局長何怡明指出，依照工廠管理輔導法規定，凡是2016年5月19日前既有未登記工廠且屬低污染者，均應申請納管、提改善計畫並申請特定工廠登記；既有中、高污染者，市府將輔導限期轉型或遷廠；未於期限內申請納管者及2016年5月20日以後新增之未登記工廠，將停止供水、供電及拆除作業。

何怡明說，取得特定工廠登記之業者，還可辦理土地變更及建物的合法化，並取得合法的工廠登記，對於有心深耕的廠商是一大利多，呼籲新北市的未登記工廠都能儘速申請納管。

新北經發局已於去年陸續辦理13場說明會，有超過1,200家業者參與，原規劃於法案正式施行後繼續在全市各區辦理30場，但考量近日新冠肺炎疫情嚴峻，為避免群聚交叉感染，規劃成立輔導服務團，並透過線上直播方式辦理說明會，如有任何相關問題，也可直接在專屬的Line群組提問，歡迎大家踴躍加入群組。

此外，新北經發局也在官方網站設立特定工廠登記專區，提供申辦的相關文件、法規、說明會簡報以及Q&A，提供無法即時收看的民眾了解相關內容，也可透過專屬LINE群組做簡易諮詢。