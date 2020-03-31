快訊

社交距離指引明出爐 大原則室外保持1公尺、室內1.5公尺

直播／再二位數攀升！國內新冠肺炎增16確診 2例本土

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因應工輔法新修上路 新北Line群組輔導業者合法化

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

新北市政府因應2019年7月24日修正之「工廠管理輔導法」部份條文，已於今年3月20日起實施，啟動未登記工廠輔導服務團、建立未登記工廠專屬LINE群組提供24小時簡易諮詢，將在4月6日起，以線上直播的方式辦理多場說明會，協助業者瞭解法令細節。

新北市經發局長何怡明指出，依照工廠管理輔導法規定，凡是2016年5月19日前既有未登記工廠且屬低污染者，均應申請納管、提改善計畫並申請特定工廠登記；既有中、高污染者，市府將輔導限期轉型或遷廠；未於期限內申請納管者及2016年5月20日以後新增之未登記工廠，將停止供水、供電及拆除作業。

何怡明說，取得特定工廠登記之業者，還可辦理土地變更及建物的合法化，並取得合法的工廠登記，對於有心深耕的廠商是一大利多，呼籲新北市的未登記工廠都能儘速申請納管。

新北經發局已於去年陸續辦理13場說明會，有超過1,200家業者參與，原規劃於法案正式施行後繼續在全市各區辦理30場，但考量近日新冠肺炎疫情嚴峻，為避免群聚交叉感染，規劃成立輔導服務團，並透過線上直播方式辦理說明會，如有任何相關問題，也可直接在專屬的Line群組提問，歡迎大家踴躍加入群組。

此外，新北經發局也在官方網站設立特定工廠登記專區，提供申辦的相關文件、法規、說明會簡報以及Q&A，提供無法即時收看的民眾了解相關內容，也可透過專屬LINE群組做簡易諮詢。

LINE 疫情

延伸閱讀

LINE TV高層異動 執行長劉于遜卸任

別再施工塞車！ 新北快速道路規定僅限夜間施工

別再施工塞車！ 新北快速道路規定僅限夜間施工

日製造業歐美工廠 半數停工

相關新聞

史上最大宅經濟潮！新冠肺炎恐改變產業生態

新冠肺炎疫情可能改變產業生態！未來的遠距工作、視訊會議、遠距教學成為新的趨勢。電子商務、電競遊戲可望因為這次疫情帶動新的成長動能。上述的產業發展趨勢都需要龐大的網路流量，更需要保障網路的使用安全，避免遭到駭客和電腦病毒的攻擊，催生伺服器和資訊安全產業的新成長動能。

實體展延期貿協改線上 360度3D展出

因應國際展覽受疫情影響延期、停辦，造成實體外銷趨緩，為輔導中小企業透過數位貿易搶攻線上逆勢成長商機，外貿協會今天表示，將擴大協助超過40個受影響實體展團轉型設立線上展覽、虛擬展館專區，打前鋒的「織襪眼鏡時尚虛擬展館」今天上線，讓買主在家跨國逛展，直接詢價、下單。

因應工輔法新修上路 新北Line群組輔導業者合法化

新北市政府因應2019年7月24日修正之「工廠管理輔導法」部份條文，已於今年3月20日起實施，啟動未登記工廠輔導服務團、...

越南超前部署重視防疫 管控優於東南亞鄰近各國

越南防疫居冠東南亞，21日凌晨0時起，對於各國入境者要強制執行集中隔離後，目前各省間的交通也有限度的減少，以免民眾造成群...

實體展延期貿協改搭線上展館 織襪展打先鋒360度3D展出

因應國際展覽受疫情影響延期、停辦，造成實體外銷趨緩，為輔導中小企業透過數位貿易搶攻線上逆勢成長商機，外貿協會今（31）日...

本土咖啡品牌搶攻輕食市場 東南亞推展計畫延遲

本土咖啡品牌cama宣布，全新二代店上線，全台共開出9家，主攻輕食市場，帶動單店業績成長；而原定首季開出東南亞首店的計畫...

因應疫情 北市稅捐處調減娛樂稅查定課徵業者之營業額

台北市稅捐處今（31）日表示，因新冠肺炎疫情影響，民眾減少出入密閉空間，娛樂業者生意普遍不佳，為減輕業者的負擔，主動按營...

疫情升溫 高速公路服務區安全防疫升級

為因應新冠肺炎疫情升高，國道各服務區自今年4月1日起全面提升防疫措施，除更換公廁洗手台為感應式水龍頭並調整出水量以提供用...

裕隆史上首度減資彌補累虧！自有品牌夢，為什麼「養出4個大洞」大虧244.65億元？

裕隆史上首度辦理減資以彌補虧損！3月30日，裕隆董事會通過2019年財報，該公司去年淨損244.65億元，這數字，比裕隆從2010年到2018年的稅後淨利加總還多。同時，董事會也通過減資案，將減資57.29億元彌補累積虧損，減資幅度達36.4%。全案將在今年六月股東會上進行討論表決。

裕隆去年大虧244億 將減資36%

裕隆昨（30）日公布去年財報，全年淨損244.65億元，每股淨損15.55元，虧損金額之大，頗令市場意外。董事會決議規劃動用特別盈餘公積151.45億元，並減資57.29億元彌補虧損，減資幅度約36.4%，減資後實收資本額降為100億元。

嚴陳莉蓮五招 推動轉型

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮上任後，做了許多重大策略調整，雖然可能因此出現短暫的陣痛期，但隨著本業潛在風險逐步降低，加上裕日車、裕融等眾多穩定的轉投資事業助攻下，市場都在期盼裕隆集團營運能盡快回到正軌，再創佳績。

裕隆掃除未爆彈 重新出發

裕隆一次性認列納智捷、華創與大陸車型減損等轉投資事業虧損，作好了與鴻海結盟的準備，未來裕隆不再有財務未爆彈，無論是新事業開發或推動納智捷新車，已無後顧之憂。

熱門新聞

58元能換2,200！王品大手筆發股東紀念品

提列資產減損 裕隆去年大虧244.65億元

防疫夥伴添一國 用3噸不織布和澳洲換100萬公升酒精原料

越南兩大城高度警戒 交通先限縮

燦坤公告 董事長暨執行長陳彥君請辭

裕隆史上首度減資彌補累虧！自有品牌夢，為什麼「養出4個大洞」大虧244.65億元？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。