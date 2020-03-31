越南超前部署重視防疫 管控優於東南亞鄰近各國

越南防疫居冠東南亞，21日凌晨0時起，對於各國入境者要強制執行集中隔離後，目前各省間的交通也有限度的減少，以免民眾造成群聚的效應。越南台商聯合總會總會長沈憲煜指出，越南防疫做得滴水不漏，待這波強制隔離期過後，越南經濟恢復速度應優於鄰近各國。

除了對各國入境者強制隔離，越南各地的餐廳、健身房、游泳池等場域要求關閉，以防民眾群聚感染的可能，並針對交通的部分也進一步限縮，30日凌晨零點起，河內與胡志明來往的班機，一天減少至一班，舉凡有任何群聚可能，越南政府都已超前部署防疫。

越南台灣商會聯合總會指出，今年新冠肺炎疫情發展開始，已取消2月僑委會例行春節文化訪問團之慰勞僑民活動，及3月應舉辦之百人會員大會，各分會也響應政府措施陸續取消春酒等大型活動，必要之商會理監事會議也改由電話會議舉行，降低人潮聚集，配合越南總理呼籲。

此外，台商總會秘書處也準備額溫卡發放給各分會，並準備物資給入境越南遭隔離之台人，讓他們都能安心配合越南政府政策。

沈憲煜說，對於非常時期台商都有認知，已盡可能減少出差的計畫，越南是東南亞防疫相對嚴謹的國家，目前確診病例僅近 200 例，3月20日越南政府即宣布，自21日凌晨零點起，對於各國入境者要強制執行集中隔離，待4月15日各批強制隔離期屆滿後，經濟恢復速度應優於鄰近各國。